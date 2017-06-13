MARS YENGEÇ BURCUNA GEÇTİ! BİZİ NELER BEKLİYOR?

Mars gezegeni bizim hayatta kalmak için neler yaptığımıza dair içgüdümüzü ortaya koyar. Haritanızda marsınız hangi burç ve evde ise cesaretiniz ve hayatta ne pahasına olursa olsun verebileceğiniz mücadelenin potansiyel kurallarını bize gösterir. Mars, bizi sabahları yatağımızdan kalkmamızı, hayatımızın direksiyonun bizde mi ya da başkasında mı olduğunu veya aktif enerjimizi ne yönde değerlendirdiğimizin ipuçlarını da verir. Mars'ımızı "harekete geçirdiğimiz" zaman, iddialı, girişimci, gelişen olaylar karşısında dürüst davranırız. Olumsuz tarafta, dürtüsel olarak sabırsız, saldırgan ve manipüle eden davranışlar içinde olabiliriz. Mars'ınızın temas ettiği gezegenler, eylemleri nasıl gerçekleştirdiğinizi şekillendirir.

Mars gezegenin cevap verdiği sorular?

Zayıflıklarımız nedir?

Öfkemizi nasıl ifade ettiğimizi?

Bizi öfkelendiren olaylara karşı içgüdüsel olarak nasıl tepki verdiğimizi?

Bizi kızdıran nedir ve öfkeyi nasıl gösteririz?

Ne arzu ediyoruz ve nasıl başlıyoruz?

Ne kadar mücadelecisiniz?

Aşk ve ilişkilerde tutarlımısınız?

Mars Yengeçte iken pasif bir agresiflik içerisinde hareket etmeye meyilliyizdir. Karnımızdan konuşur gibi mırıldanarak çevremize tepkiler verir sonra bizi neden duymadıklarına karşın yersiz öfke ve sinirlilik hali gösterebiliriz. Aslında açık ve net davranışlar sergilemekten korkarız. Kaybetme korkumuz iyice üst noktalara gelir. Kendimizi istediğimiz gibi ortaya koyamayız. Ruh halimizin esiri olur tavrımız. Çevremize duygusal baskı içerisinde bulunmak bize kolay yol gibi gelir. Duygu sömürüsü, koruma kollanma beklentisi gibi… Bu süreç içerisinde değişime direniriz. Olaylarla yüzleşmek zor gelebilir. Harekete geçmek için her şeyin fazlasıyla kontrolümüz altında olmasını bekleriz. Hâlbuki bu çok mümkün değildir. Kavga etmek yerine olayları barışçıl yönde çözümlemeye çalışırız. Dışardan güçsüz göründüğümüz her türlü olaya karşı aslında içimizde tarifsiz bir savunma gücünü oluşturmuş oluruz. Bu dönemde partnerden ilgi görmediğimizi düşünürken, bizde partnerimize karşı ilgisiz davranışlar içerisinde olabiliriz.

Mars yengeçte manipüle edici ve tartışmacıdır. Bu tartışma sadece duygusal tehdit aldığında ortaya çıkar. Kendi isteklerimiz ve arzularımızla uyumlu olup ve çevremizdeki kişilerin isteklerine karşıda duyarlı olmayı tercih etmeliyiz. Bu dönemde; Güvenlik duygularımızı inciten korkunç senaryoları hayal etmediğimiz sürece bize iyi hizmet eden harika bir hayal gücüne sahibizdir. Bu hayal gücünü girişimcilikle birleştirelim. Lütfen bu dönemi çelişki ve kararsızlıklar içerisinde geçirmek yerine daha farkındalıklı ve kararlı bir şekilde değerlendirelim.

Özellikle dikkatlice okuması gerekenler: KOÇ, OĞLAK, YENGEÇ BURÇLARI

1982-1983 yılında doğanlar, 1972-1977 arasında doğanlar ve Güneş burcu Yengeç, yükselen burcu oğlak olanlar ayrıca daha temkinli ve kararlı olmalarını önerebiliriz.

Aşağıdaki yorumları ise Yükselen burçlarınıza göre değerlendirin.

Burçlara göre Etkisi



YÜKSELEN KOÇ:



Marsın Yengeç Burcunda ki seyahati sizlere aile yaşamınızda bazı dengeleri korumanız gerektiğini söylüyor. Anne ve Babanızla olan ilişkilerinizde önemli aşamalar kaydederken gerilim enerjisini iyi yönetmeniz gerekebilir. Yuvanız ve evinizdeki duygusal iniş ve çıkışlara dikkat etmelisiniz. Alım-satım ev tadilat işlemleriniz bu dönemde gündem yaratabilir. Kariyeriniz ile ilgili sürpriz gelişmeler sizi şaşırtabilir.

YÜKSELEN BOĞA:



Marsın da Yengeç burcunda olmasıyla bu dönemi size bolca iletişim ve görüşmeler getireceğini göstermektedir. Yakın çevre iletişimlerinizden sürpriz aşklar çıkabilir. Yakın dostluklarınız aşka dönüşebilir. Yani aşk çok yakınlarınızda gözlerinizi dört açın diyebiliriz. Finansal ve ekonomik konularda yanlış anlaşılmalara karşı temkinli olmanızda fayda var.

YÜKSELEN İKİZLER:



Mars’ın bu alandaki geçişi sizlere fazlasıyla para harcatacak gibi duruyor. Önemli finansal ödemelerinizde aksamalar meydana gelebilir. Ödemelerinizde artışlar meydana gelebilir. Finansal yatırım fırsatları ile karşılaşabilirsiniz. Bazı borçlarınız da yapılandırmanın tam zamanı. Maddi anlamda izlediğiniz bazı politikaların da yanlış olduğunu fark edebilirsiniz. Fazla harcamalarınızı bu dönemde kontrol altına almalısınız.

YÜKSELEN YENGEÇ:



Mars enerjisi sizleri bir hayli yoracağa benziyor bir ay boyunca. Duygusal hayatınızda ilk adımları atabilecek cesareti kendinizde bulabileceksiniz. Yaşanılan her konunun sorumluluğunu alabilecek kadar da cesur ve gözü kara davranışlar sergileyebilirsiniz. Erkek yengeçler içinde manyetizmalarının ve gözle görünürlüklerinin fazlasıyla arttığı bir dönem olabilir. Bu dönemde duygularda fazla cesur olmadan önce düşünmek ve değerlendirme yapmak gerekebilir.

YÜKSELEN ASLAN:



Finansal ve hukuki süreçlerinizde fazlasıyla gayret harcamanız gereken konular gündeme gelebilir. Borçlar ve alacaklar konusu hayatınızda fazlasıyla gündeme gelirken finansal dengesizliklerinizi düzenlemeniz adına yeniden bir yapılandırma yapmak durumunda kalabilirsiniz. Gizli kalmış konular ve çözümlenememiş her detay sizi strese sokabilir. Duygusal gerginliklere dikkat.

YÜKSELEN BAŞAK:



Sosyal çevre ilişkilerinizin hayatınıza fazlasıyla yoğunluk ve renk getireceği bir dönem. Arkadaşlık ilişkilerinizde agresyon yaratacak konu ve olaylardan uzak durmalısınız. Gelecek planlarınız ve idealleriniz adına acele kararlar vermekten kaçınmalısınız. Yeni sosyal gruplar içinde bulunmanız gereken konular gündeme gelebilir. Yakın çevre ilişkilerinizde entrika ve bencillik konulu bazı sorunlar yaşayabilirsiniz.

YÜKSELEN AKREP:



Eş ve ortaklık ilişkilerinizde gizli olan konuların deşifre olması duygusal krizler oluşturabilir. Aşk hayatınızla ilgili sosyal çevrenizden alacağınız yorumlardan pek hoşlanmayabilirsiniz. Bu yüzden de sınırları çizme zamanı olabilir. Maddi sorunlardan dolayı aşk hayatınızın zarar görmesi ihtimalini taşıyor. Daha anlayışlı olmanızı tavsiye edebiliriz. Cesaretinizi ve huzurunuzu aynı dengede tutmalısınız.

YÜKSELEN YAY:



Maddi projelerinizle ilgili görüşmeler ve konuşmalarda gecikmeler ve engellerle karşılaşmanız dâhilinde sadece sonucu ortadan kaldıran çözümlere yönelmelisiniz. Aşk ve flörtlerle ilgili konular özel olduğu yerde kalmalı. Yakın çevrenizden duyacağınız bazı yorumlar sınırlarınızı yeniden çizmenize neden olabilir. Finansal anlamda kazançlarınızın düzene girmesi sizin önünüzü görmenizi sağlayabilecek. Devlet ve hukuksal işlerinizi ihmal etmeyin. Yarım kalan işlerinizi tamamlama zamanı diyebiliriz.

YÜKSELEN KOVA:



İş sorumluluklarınızda önemli artışların olabileceği ve kendinize ekstra işler çıkartabileceğinizde bir ay olabilir sizler için. Yeni çalışma alanlarında yeni girişimlerde bulunabilirisiniz. Aynı zamanda beslenme şekliniz, sağlığınız önem kazanabilir. Devletle ilgili işleriniz var ise önemli bir çözülme deneyimleyebilirsiniz. Aşk ve ilişkilerden yana çok önemli bir ay sizlerle için. Keyfini çıkarın.

YÜKSELEN BALIK:



Aşk ve ilişkilerde heyecan arayışı sizi biraz yıpratabilir. Şayet evli biriyseniz eşinizden ilişkinize dair heyecan beklemeniz ve anlaşılmamanız sizi incitebilir. Romantik beklentiler içerisinde olmamanızı tavsiye edebiliriz. Bu sevgi ihtiyacınızı beklenti haline getirmek yerine kendi hobilerinize yönelmeniz size daha iyi gelecektir. Aşk ve ilişkilerde tutuculuk ilkesinden çıkıp daha sosyal olmanız size keyif verecektir.

YÜKSELEN OĞLAK:



Sevgide fedakârlık duygusunu hep siz mi yapıyorsunuz? İşte bu soru sizi oldukça düşündürtecek. Evliliğiniz ya da aşka duyduğunuz bakış acısını sorgulayacağınız bir dönem olabilir sizler için. Aşkta olumlu ve güzel yaklaşımların adresi olmanız sizi çok mutlu ederken bu sefer biraz gerginlikte verebilir. İlişkilerle ilgili yaklaşımlarınızda iletişim şeklinizi değiştirmeniz gerektiğini bir olayla deneyimleyebilirsiniz. Haklıyken haksız konuma düşmek duygusal gelgitleriniz arasında kalmanıza neden olabilir. Eski bir sevgiliye ya da ilişkiye duyduğunuz özlem ile yüzleşme zamanı geldi. Bunu yapabilirseniz özgürleşeceksiniz.