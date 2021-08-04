Masada arkadaşının kadavrasını gören tıp öğrencisi çığlık atarak dersi terk etti

Nijeryalı Enya Egbe isimli genç, yedi yıl önce tıp öğrencisiyken girdiği anatomi dersinde, üzerinde çalışılması için konulan kadavranın arkadaşına ait olduğunu görünce çığlık atarak gözyaşları içinde dersi terk etti.

26 yaşındaki Egbe, öğrencisi olduğu Calabar Üniversitesi'ndeki derste önüne, parçalara ayırmak üzere cansız bedeni konulan arkadaşı Divine'ın göğsünde iki kurşun deliği olduğunu söyledi.

Egbe, dersi terk ettiğinde arkasından giden tek arkadaşı Oyiof Ana ise "Kadavraların çoğunda kurşun yarası oluyordu" dedi ve bir sabah tıp fakültesine ait morga üzerinde kanlar olan cesetler bırakan bir polis aracı gördüğünü anlattı.

Bir süre sonra kendini toplamaya çalışan Egbe Divine'ın ailesini aradı. Ailesinden Divine ve üç arkadaşının dışarı çıktıkları bir akşam tutuklandıklarını ve bir daha haber alınamadığını öğrendi. Divine'ı bulmak için polis merkezlerinin kapısını aşındıran aile cansız bedenini teslim alıp defnedebildi.

Nwaubani'nin mektubuna bakılırsa Egbe'nin yaşadığı, Nijerya'da polis şiddeti sonucunda hayatını kaybedenlerin akıbetine açıklık getiriyor. Aynı zamanda da tıp öğrencileri için yeterli sayıda kadavra bulunamadığının göstergesi.

Ülkedeki yasaya göre resmi kurumlara ait morglardaki 'teslim alınmayan, kimsenin aramadığı' cesetler tıp fakültelerine veriliyor. Devlet ayrıca, idam edilen veya 'çatışmada öldürülen' mahkumların cansız bedenlerini de fakültelere verebiliyor. Öte yandan 2011'de, tıp dergisi 'Clinical Anatomy'nin yayınladığı bir araştırmaya göre ülkedeki tıp fakültelerinde kullanılan kadavraların yüzde 90'ı güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürülen şüpheliler.

Bu kişilerin de yüzde 95'i erkek ve 20-40 yaş grubunda. Araştırmaya katkı sunan Nijerya Üniversitesi profesörlerinden Emeka Anyanwu, "2011'de bu yıla geçen 10 yıl içinde bir şey değişmedi" diyerek bu 'geleneğin' sürdüğünü söyledi. Ülkede polis şiddetinin durması için düzenlenen protestolarda da birçok gösterici güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.

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