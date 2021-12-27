Maskeli adamdan Kraliçe Elizabeth’e arbalet ile suikast videosu

Noel'i kutlayan İngiltere, maskeli bir "suikastçının" Kraliçe Elizabeth'e yönelik bir video çekerek, "Onu öldüreceğim" demesi ülkeyi ayağa kaldırdı. Noel günü Windsor Kalesi'ne girmeye çalışırken yakalanan adam ile ilgili inceleme devam ediyor.

Noel sırasında Kraliçe Elizabeth’in ailesiyle kutlama yaptığı Windsor Kalesi’ne girmek isterken yakalanan adamın çektiği video İngilizlerin kanını dondurdu…

Olaydan kısa bir süre önce Snapchat’te paylaşılan videoda elinde ok atan yaylı bir mekanizma olan arbalet taşıyan, maskeli ve kapüşonlu bir adam sesini deforme ederek açıklama yaparken görülüyor. İngiliz tabloid gazetesi The Sun’ın ele geçirdiği görüntülerde saldırgan, “1919’da meydana gelen Amritsar soykırımının intikamını almak için Kraliçe’yi infaz edeceğim” derken görülüyor.

Saldırganın bahsettiği Amritsar soykırımı, 13 Nisan 1919’da Amritsar’da Hindistan’ın bağımsızlık mücadelesini yöneten Dr. Saifuddin Kitchlew ve Dr. Satya Pal’ın tutuklanmasını protesto eden barışçıl göstericilerin öldürülmesi olayıdır.

300 ile 1000 kişinin yaşamını yitirdiği saldırılarda en az 1000 göstericinin de yaralandığı tahmin ediliyor.

Jaswant Singh Chail isimli şahsın önceden çekilmiş bu videoyu Noel’de paylaştığını aktaran The Sun, Windsor Sarayı’nda yakalanan 19 yaşındaki saldırganla ilgili soruşturmanın ise devam ettiğini aktardı. Yakalandığı sırada elinde gerçekten bir arbalet olan adamın akıl hastalıkları koğuşunda tutulduğu da belirtildi.

Videoda saldırgan, “Üzgünüm. Yaptıklarım ve yapacaklarım için üzgünüm. Kraliçe Elizabeth’i öldürmeye çalışacağım. Bunu 1919’da Amritsar Soykırımı’nda ölenlerin intikamını almak için yapacağım” dedi.

Videonun devamın saldırgan, “Ben Hint Sikh’im ve ben ırkı yüzünden öldürülen, aşağılanan ve ayrımcılığa uğrayanların intikamı için bunu yapacağım. Benim ismim Jaswant Singh Chail’di ama şimdi Darth Jones” ifadesini kullandı. Videoda Chail’in kullandığı isim Yıldız Savaşları filmindeki Darth Vader’a gönderme olurken, videonun arka planında da Yıldız Savaşları’ndaki karakterlerden Darth Malgus görülüyor.

sözcü.com.tr