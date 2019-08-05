Maskenin altından çete lideri çıktı!

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Gericino Hapishanesi'nde cezasını çeken çete elebaşı Clauvino da Silva'nın, kızının getirdiği kadın kıyafetlerini giyerek yaptığı firar denemesi başarısızlıkla sonuçlandı.

Hapishane görevlilerinin yaptıkları açıklamaya göre, mahkum Silva, 19 yaşındaki kızının kendisini ziyaret ederken yanında getirdiği kadın kıyafetlerini giydi.Silikon kadın maskesi ve uzun siyah saçlı peruk da takan Silva, cezaevinden kaçmaya çalıştığı sırada polislerce yakalandı. Yetkililer, çete elebaşının arkada bırakmayı planladığı kızının başarısız firar denemesindeki rolünün araştırılmaya devam edildiğini belirtti.

BAŞKA BİR HAPİSHANEYE SEVK EDİLDİ

Rio Eyalet Hapishanesi İdaresi Sekreterliğince yayımlanan fotoğraflarda Silva, kadın kıyafetlerinin yanı sıra silikon kadın maskesi ve uzun siyah saçlı peruklu haliyle görülüyor.

Silva'nın yakalandıktan sonra kıyafetlerini çıkardığı ve ismini söylediği başka bir videosu da yayımlandı. Rio de Janeiro eyaletindeki uyuşturucu trafiğini yöneten en güçlü suç örgütlerinden "Kırmızı Komut"un elebaşı kadrosundaki isimlerden birisi olan Silva'nın, firar girişiminin başarısızlıkla neticelenmesinin ardından yüksek güvenlikli eyalet hapishanesine sevk edildiği belirtildi.