MasterChef Birincisi o isim oldu!

MasterChef Türkiye'de şampiyon belli oldu. MasterChef Türkiye finalinde Kerem ve Uğur arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. Bu rekabetin ardından MasterChef şampiyonu belli oldu.

MasterChef'te final heyecanı yaşandı. Finale kalmayı başaran Kerem ve Uğur, MasterChef'te şampiyon olmak için birbiriyle yarıştı. Peki MasterChef Türkiye'de şampiyon kim oldu? İşte merak edilen tüm detaylar...

FİNALİSTLERE BÜYÜK ÖDÜL

Şefler tarafından verilen büyük sürpriz belli oldu ve yarışmacılara büyük bir iş fırsatı sunuldu. Yarışmayı kazanan isim Dubai'de bir restoranda çalışma fırsatı yakaladı.

Yarışmanın ikincisi olan isim ise Somer Şef'in Avusturalya Sidney'de sahibi olduğu restoranda çalışacak.

MASTERCHEF'TE ŞAMPİYON KİM OLDU?

Kerem ve Uğur'un finale kaldığı MasterChef Türkiye'de şampiyon kim oldu?

MasterChef Türkiye'de yarışmacılardan Uğur ve Kerem final etabında karşı karşıya geldi. Şefler tarafından verilen puanlamanın ardından MasterChef şampiyonu Uğur oldu ve büyük ödül olan 100 bin TL'yi kazandı.

MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?

Uğur Kardaş 22 yaşında. Bekar olan Uğur, Çanakkaleli. Uğur, küçük yaşlardan beri mutfağa ilgili olduğunu ilk bölümlerden itibaren dile getirmişti.

Uğur, 'dedelik mesleğini' sonuna kadar yaşatacağını söylüyor. Özellikle et yemeklerinde iddialı olan Uğur, kendine özgü pişirme yöntemleri ile hem jüri üyelerini hem de izleyicileri zaman zaman şaşırtıyor.