Masterchef Cemre ve Alican sevgili mi?

Masterchef'te birinci olduktan sonra daha fazla merak edilen Masterchef Cemre'den olay Alican açıklaması geldi. Instagram hesabından soru cevap yapan ve bir dönem kavga ettikleri konuşulan Cemre ve Alican arasında sular durulmuyor.

'Alican ile aranız nasıl ben sizi çok yakıştırıyorum ya da öyle bir şey var mı?' sorusuna Cemre'nin verdiği yanıt olay oldu.

Masterchef Cemre bu soruya 'Görüşmüyorum' yanıtını vererek bir kez daha aralarının kötü olduğunu açıklamış oldu.



