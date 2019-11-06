MasterChef eleme adayları belli oldu!

MasterChef'te büyük bir heyecan yaşandı ve yarışmacılar Edirne'de pehlivanlar için yemek yaptı. Mavi ve kırmızı takım eleme potasına gitmemek adına dokunulmazlık oyununda yemek konusunda hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef'te eleme adayları kimler oldu, hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

MasterChef’te dokunulmazlığı almak isteyen yarışmacılar kıyasıya rekabet içine girdi. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar bu hafta Tarihi Kırkpınar pehlivanlarını konuk etti. Yemekleri hazırlayan yarışmacılar gecenin sonunda eleme potasına girmemek için puanlama bölümünde karşı karşıya geldi.

DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım mutfakta zamanla yarıştı. Bu hafta MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.

MASTERCHEF’TE ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef’te bu hafta ilk eleme adayını bireysel dokunulmazlığı kazanan Kıvanç söyledi ve bu isim Mustafa oldu. Mavi takım arasında yapılan oylama sonrası ise 2. eleme adayı Suna oldu.

MASTERCHEF’TE SON BÖLÜM MENÜSÜ

Pehlivanlar için yemek hazırlayan yarışmacılar çene çarpan çorbası, pırasa böreği, ciğer sarma, kuzu kol kapama, triliçe menüsünü hazırladı. Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Danilo Şef'in özel karides ve ahtapot yemeğini yapmak için performanslarını sergilediler.