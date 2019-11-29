MasterChef Güzide'nin evi sosyal medyada olay oldu

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Güzide Mertcan'ın evi sosyal medyada olay oldu.

Evli ve 3 çocuk annesi Mertcan, İstanbulda lüks bir villada yaşıyor. Güzide Mertcan evinin fotoğraflarını sık sık Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşıyor. Güzide Mertcan'ın evinin değeri 7 milyon TL.

Güzide Mertcan kimdir?

Güzide Mertcan 2 Nisan 1988 İzmir doğumlu. Celal Bayar Üniversitesi mezunu. Evlenip İstanbul'a taşındıktan bir süre sonra ablasıyla ortak bir tekstil firması kurdu. Abiye ve günlük giyim kıyafetleri hazırlıyor.

Çocuklarından dolayı aktif olarak çalışma hayatında fazla bulunmadı. Çocukların biraz büyümesiyle uzman estetisyenlik sertifikası aldı. Şuan yeni güzellik merkezi tadilat sürecinde. Bunların yanı sıra yemek yapma tutkusu katlanarak arttı. Her mutfağı araştırıp farklı tarifler denemeyi çok seviyor. Bir dönem sosyal medya üzerinden tarif videoları çekmiş, çok beğenilmesine rağmen 3. çocukla beraber onu yapmaya vakti kalmamış.

Artık kendimi mutlu etme zamanı'

Güzide Mertcan, MasterChef'e katılmasını şu sözlerle açıklıyor; "Artık 30'lu yaşlarıma geldim çocuklarımı büyüttüm kendimi mutlu etme zamanım geldi diye düşünüyorum. Bu yüzden MasterChef'e katıldım."