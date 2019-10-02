MasterChef son bölümde eleme adaylarından hangisi elendi?

MasterChef'in son bölümünde eleme heyecanı yaşandı ve elenen isim belli oldu. Pazartesi ve salı akşamı iki dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu hafta iki kişi mavi takımdan, iki kişi de kırmızı takımdan eleme potasına girdi. Peki MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef'e veda eden isim...

MasterChef’te bir salı akşamı daha eleme heyecanıyla geçildi. MasterChef’te zorlu yarışlar devam ediyor. Bu hafta mavi takımın kaptanlığını Murat yaptı, karşı takımın kaptanlığını Furkan Batuhan yaptı. Kendi takımlarını oluşturan kaptanlar en iyi menüyü çıkartabilmek için her şeylerini ortaya koydu.

Birinci dokunulmazlığı Ekin kazandı ve eleme adayı olarak Eda’nın ismini söyledi.

Kırmızı takım Alican’ı eleme adayı olarak belirledi.

İkinci dokunulmazlığı Cemre aldı ve eleme adayı olarak Batuhan’ın ismini söyledi.

Mavi takım eleme adayı olarak Bahri’yi seçti.

ELEME ADAYLARI: EDA, ALİCAN, BATUHAN VE BAHRİ

Yarışmacılar birinci olmak ve MasterChef’te kalabilmek için Terkib-i Çeşidiyye yemeği ile safranlı pilav yaptı.

Elenen isim Bahri ve üçüncü olan isim Alican.

MASTERCHEF’E VEDA EDEN İSİM: BAHRİ

Birinci: Batuhan

İkinci: Eda

Üçüncü: Alican