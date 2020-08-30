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  3. MasterChef'de gergin anlar! Berk Barbaros'u uyarınca...

MasterChef'de gergin anlar! Berk Barbaros'u uyarınca...

MasterChef'de gergin anlar! Berk Barbaros'u uyarınca... 114

Mavi takımdan Berk ile kırmızı takımdan Barbaros arasında tansiyon yükseldi.