MasterChef'te Demet Akalın sürprizi!

MasterChef'te Demet Akalın, Okan Kurt, Alişan ve Buse Varol sürprizi! MasterChef kaptanlık oyununda yarışacaklar.

MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümünde bu defa ünlü isimler yarışacak. Finale haftalar kala heyecanın arttığı MasterChef'in yeni bölüme Demet Akalın, Okan Kurt, Alişan ve Buse Varol konuk oluyor. Ünlü çiftler, kaptanlık oyununda MasterChef mutfağına girerek, son 5'e kalan kalan yarışmacılara karşı hünerlerini sergileyecek. İşte MasterChef 16 Aralık Pazartesi yeni bölüm fragmanı.

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef'in 16 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde büyük bir sürpriz yaşanacak. MasterChef yarışmasını yakından takip eden Demet Akalın ve Okan Kurt ile Buse Varol ve Alişan çiftleri, bu defa mutfağa girerek yarışacak.

MasterChef'te son 5 isim arasına kalan Alican, Cemre, Ekin, Güzide ve Batuhan, kaptanlık oyununda ünlü isimler karşı mücadele edecek.

MasterChef mutfağına giren ünlü çiftler, yaptıkları yemeklerle yarışacak.

Eğlenceli anların yaşanacağı MasterChef'in yeni bölümünde Demet Akalın'ın saçlarını Suna gibi yapması dikkat çekiyor. Akalın'ın "Ben Suna ekolünden geliyorum Saçlarımı bile Suna gibi yaptım" sözleri jüriyi güldürüyor. Mutftaki hünerlerini sergileyen ünlülerden Okan Kurt ise yaptığı yemeği "İtalyan usulü sucuklu yumurta" sözleriyle tanıtıyor.