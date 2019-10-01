MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları belli oldu

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümüyle ekrana geldi. Heyecanla takip edilen yarışmada haftanın ilk eleme adayları Alican ve Eda oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışması 22. bölümüyle ekrana geldi. Her bir bölümü ayrı heyecana sahne olan MasterChef'te bu akşam ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve haftanın ilk eleme adayları belli oldu.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 22. yeni bölümde Mehmet Şef'in zorlu olimpiyat sunumunu hazırlamak için mutfağa giren takımların mücadelesi büyük heyecana sahne oldu ve dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Böylelikle haftanın ilk eleme adaylarının Kırmızı takımdan olacağı belli oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlık oyunu sonrası Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlık oyununda şeflerin oyları ile dokunulmazlığı kazanan Ekin, eleme adayı olarak Eda'yı seçti ve ilk eleme adayı Eda oldu. Güzide'nin ardından 2. eleme adayını belirlemek için Kırmızı Takım arasında oylama yapıldı ve oylama sonrası en çok oyu Alican aldı ve bu haftanın ikinci eleme adayı Alican oldu.