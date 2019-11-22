Masterchef’te heyecan dolu eleme gecesi!

Masterchef'te güçlü isimlerin yarıştığı bir eleme gecesi yaşandı. MasterChef'te eleme adayları, ilk gün Yasin ve Kıvanç olmuştu. İkinci gün ise Batuhan ve Suna eleme adayları arasındaki yerini aldı. İzleyicilerin beklemediği bir isim MasterChef hayallerine veda etti.

Masterchef’te heyecan dolu bir eleme gecesi daha yaşandı. Yarışmanın sonları yaklaştıkça güçlü isimler eleme potasında birbirine rakip oluyor. Kıvanç, Yasin, Suna ve Batuhan eleme potasında yarışmaya devam edebilmek için yarıştı. Peki eleme potasında en kötü yemeği kim yaptı ve elendi? İşte Masterchef eleme gecesinden detaylar…

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

Eleme potasında Yasin, Kıvanç, Suna ve Batuhan yer alıyordu. Dün akşam yapılan eleme oyununda ‘Ördek Göğsü’ pişirildi. Yemeği en iyi çıkaran isim Yasin olurken ikinci isim Rıfat oldu. MasterChef’te elenen isim ise Suna oldu.

MASTERCHEF SUNA KİMDİR?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986 İskenderun doğumludur. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatlari akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektore atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu. Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda head chef , koordinatorluk, yada danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. Aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını halen yapmaktadır.