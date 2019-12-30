MasterChef’te kazanan belli oldu!

Aylardır süren yarışma sonrasında MasterChef'te birinci olan isim belli oldu. Ayrıca MasterChef birincisi sınırlı sayıda üretilen lüks bir otomobilin sahibi oldu. Şefler şampiyonun belirlenmesi için 3 aşama olacağını açıkladılar. Birinci aşamada, yarışmacılar uluslararası bir mutfaktan başlangıç, ana yemek ve tatlı yapıldı. Yarışmacılara bir buçuk saat süre verildi. İkinci aşamada ise Türk mutfağından başlangıç, ana yemek ve tatlı yapıldı. MasterChef şampiyonunu yarışmacıların imza yemeği belirledi. MasterChef finalinde veda eden yarışmacılar arasında küs olan Eda ve Güzide, Kıvanç ve Suna da sarılarak barıştı. Peki MasterChef şampiyonu kim oldu? Cemre mi Alican mı? İşte MasterChef 2019 şampiyonu...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef’te 2019 sezonunun kazananı belli oldu. Cemre ile Alican’ın finalde hazırladığı yemeklerin ardından şefler verdikleri puanlarla MasterChef’in şampiyonunu seçti. Finale kalan Alican Sabunsoy ile Cemre Uyanık son etaba 1 puan farkla girdi. Final oyununda Cemre kuzu etinden Alican ise deniz ürünlerinden oluşan bir tabak hazırladı. Puanlama sonucu Cemre 43, Alican 42 puan aldı. Son aşamada ise yarışmacılar canlı yayında imza yemeklerini yaptılar. Cemre kuzu etinden Alican ise deniz ürünlerinden oluşan bir tabak hazırladı.

MASTERCHEF'TE ÖDÜL NE KADAR?

Masterchef Türkiye'de geçen yıl büyük ödül 100 bin liraydı. 2019 yılı ödülü ile ilgili resmi açıklama şefler tarafından yapıldı. MasterChef 2019’u kazanan yarışmacı Fiat 500 Dolce Vita model arabanın sahibi oldu.



BİRİNCİ OYUNUN SONUCU

Yarışmacılar uluslararası bir mutfaktan başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan bir menü hazırladılar.

İKİNCİ OYUNUN SONUCU



Türk mutfağından başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan bir menü hazırlandı.

ÜÇÜNCÜ OYUN

Cemre ve Alican, kendi imza yemeklerini tamamlayıp şeflerin beğenisine sundu.

CEMRE SON ETAPTA FARKI AÇTI

Cemre 43 puanla, Alican ise 42 puanla son etaba çıktı. Son etapta iki yarışmacı da kendi seçtiği yemekleri şeflere hazırladı. Puanlama ardından 72 puanla Cemre Uyanık MasterChef şampiyonu oldu. MasterChef ikincisi Alican ise 64 puan toplamayı başardı.