MasterChef'te kim elendi?

MasterChef Türkiye'de kim elendi? Dün akşam yapılan ikinci dokunulmazlık oyununun ardından diğer eleme adayları da belli oldu ve bir kişi yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef'te dün akşam kim elendi? Elemede bir ilk yaşandı.

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de bir kişi daha yarışmaya veda etti. Kırmızı ve mavi takımda kimler eleme potasındaydı? Bu hafta kim elendi?

MASTERCHEF TÜRKİYE İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

İlk dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. Mavi takımdan eleme adayı olarak Yekaterina ve Güzide çıkmıştı. Dün akşamki dokunulmazlık oyununu ise mavi takım kazandı ve kırmızı takım eleme potasına çıktı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı Alican aldı ve üçüncü eleme adayı olarak Cemre'nin ismini verdi. Ardından yapılan oylamada Ekin, Rıfat ve Murat'ın 4 oy alması sonrası kararı takım kaptanı olarak Ekin verdi. Ekin'in kararı MasterChef'te bir ilkin yaşanmasına sebep oldu. Ekin eleme potasına kendisini soktu.

Güzide, Yekaterina, Cemre ve Ekin'in yer aldığı eleme potasında yarışmaya veda eden isim Yekaterina oldu.

YEKATERİNA SUNGUR KİMDİR?

12.12.1990 tarihinde Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat'da doğdu. Babası Türkmenistan yüzme şampiyonu, milli yüzücü ve yüzme antrenörü, annesi muhasebeci.

İlk ve orta öğrenimimi Aşkabat’ da tamamladı. Meslek Lisesi (İşletme Bölümü)’nden mezun olduğu yıl olan 1998’de o dönemde Aşkabat’ da bir inşaat şirketinde Şantiye Şefi olarak çalışmakta olan eşiyle tanıştı ve 29.04.2010 tarihinde İstanbul-Türkiye’de evlendiler...

Evlendikten sonra Türkiye’de “Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler” bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Rusça, Türkçe ve İngilizce dillerini ileri düzeyde biliyor. Timur ve Alparslan isimlerinde biri 6 diğeri 2 yaşında olmak üzere iki çocuğu var.