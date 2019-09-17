MasterChef'te korku dolu anlar!

MasterChef Türkiye 14. bölümde oynanan dokunulmazlık oyununun ardından oylama sonucunu açıklanırken yarışmacılardan Orhan Eren, heyecana daha fazla dayanamayarak baygınlık geçirdi.

MasterChef Türkiye yarışmasında dokunulmazlık oyununun sonuçları açıklandıktan hemen sonra, Orhan Eren bir anda yere yığıldı. MasterChef Türkiye yarışmacısı Orhan'ın bir kaç gündür rahatsız olduğu, son bölüm çekimlerinden önce hastanede serum aldığı ortaya çıktı. Somer Şef ise yarışmacının sağlık durumu hakkında bilgi vererek, Orhan'ın durumunun iyi olduğu, evde dinlenlendiği ve yeniden program katılacağını söyledi.