Masum gibi görünüyor ama düşüğe neden olabilir!

GEBELİKTE MİYOM DÜŞÜĞE NEDEN OLUR MU?



Kadınların vücutları birçok zararsız kitleye ev sahipliği yapıyor. Hatta çoğu kadın bu kitlelerle aynı bedeni paylaştığını yaşamı boyunca öğrenmeyebiliyor. Bu kitlelerin başında ise miyomlar geliyor. Çoğu zaman tehlikesiz gibi görünse de söz konusu hamilelik olduğunda ekstra dikkat gerektiren miyomlar, kendilerinden beklenmedik sonuçlar doğurabiliyor. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever, miyomların gebeliğe etkilerini anlatıyor. Düz kas ve yoğunluğu olan iyi huylu kitlelere miyom denir. Kadınlarda oldukça sık rastlanılan kitleler olan miyomların hamilelikte görülme oranı yüzde 8 kadardır. Hamilelikte görülen miyomun davranışı, hamile olmayan kadınlara göre değişiklik gösterir. Miyomların oluşmasında hormonlar ve genetik faktörler önemli bir rol oynar. Hamilelikte miyomların ortaya çıkmasının arkasında; artan hormon salgıları, özellikle de hamilelikte salgılanan human koryonik gonodatropin hormonunun salgılanması ve rahimin artan kan miktarıyla birlikte büyümesidir.

MİYOMLARIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Miyomlar genel olarak çok fazla belirti göstermezler. En tipik belirtileri ise şu şekilde özetlenebilir;

• Karın bölgesinde görülen hafif bir ağrı,

• Baş dönmesi,

• Baş ağrısı,

• Mide bulantısı,

• Kusma

GEBELİK DÖNEMİNDE MİYOM OLUŞUR MU?

Hamilelik döneminde miyomların ortaya çıkması yaygın bir durumdur. Miyomlar daha çok ilk hamileliğini yaşayan anne adaylarında görülmektedir. Gebelikte görülen miyomlar, anne adayının yaşıyla da doğru orantılıdır. Yaş arttıkça miyom oluşma riski de artar.

MİYOMLAR RAHİM İÇERİSİNDE 3 FARKLI ŞEKİLDE BULUNUR

Submüköz tipi miyomlar, rahmin iç tabakasına yakın bir yerde bulunurlar. İntramural tipi miyomlar, tamamen rahim kasının içine yerleşirler. Son olarak subseröz tipi miyomlar ise rahmin dış yüzeyine yerleşmiş şekilde bulunurlar. Her ne kadar miyomlar gebeliğe engel teşkil edecek sorunlara yol açmasa da gözlem altında tutulması önemlidir.

GEBELİKTE MİYOMLARIN RİSKLERİ NELERDİR?

Bir risk oluşturması için miyomun rahim içinde yerleştiği bölge, sayısı ve büyüklüğü etkin bir rol oynar. Genel olarak;

• Erken doğum tehlikesi,

• Düşük olma ihtimali,

• Fetüsün rahim içinde pozisyonunun doğru olmaması,

• Plasentanın erken ayrılması tehlikesi,

• Bebeklerde gelişim bozukluğu,

• Sezaryen riskini arttırma,

• Doğum sonrası şiddetli kanama gibi riskleri vardır.

MİYOMLAR KISIRLIĞA YOL AÇAR MI?

Her ne kadar doğrudan bir bağlantısı olduğu kanıtlanmasa da kısırlık tedavisi görürken miyomlarını aldıran kadınların hamile kalma ihtimallerinin arttığı görülmüştür. Bu konuda yapılan araştırmalar gösteriyor ki, rahim içine yerleşmiş miyomların kısırlık üzerinde en fazla etkisi olan miyom olduğudur. Diğer iki çeşit miyomun ise daha az bir etkiye sahip olduğu yapılan araştırmalarda görülmektedir.

SEZARYEN SIRASINDA MİYOM ÇIKARILABİLİR Mİ?

Miyomlu gebelerde sezaryen ile doğum uygulanıyorsa cerrahi uygulama sırasında miyom çıkarılabilir. Ancak miyomların bebeğin çıkarıldığı kesiye yakın olması gerekir. Aksi durumda çok fazla kanama olacağından tercih edilmez.

MİYOMLAR TEDAVİ EDİLMEZSE TEHLİKELİ MİDİR?

Miyomlar tehlikesiz gibi gözükse de kontrol altında tutulması gereken bir durumdur. Çünkü genel olarak masum olan miyomlar hızla büyüyebilir ve nadir görülen bir kanserli miyom olabilir. Doktorun yapacağı ultrason, MR veya diğer görüntüleme cihazlarıyla yapacağı muayene sonrasında tedavinin şekline karar verilmelidir. Eğer miyom tehlikeli bir şekilde büyüyorsa cerrahi işlem ile alınması gerekebilir.



