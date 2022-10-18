Matrix gerçek oluyor!

artık somut olarak hissetmeye başladığımız iklim krizi için bilim kurgu filmlerini aratmayan bir hamle geldi. İşte ABD'nin 'Karanlık Fırtına Operasyonu'nun detayları...

İki yılı aşkın süredir koronavirüs ile mücadele eden dünyayı bekleyen daha büyük bir tehlike var; iklim değişikliği.

Bilim insanları yıllardır böyle bir salgına karşı uyarılarda bulunuyordu. Maalesef onlara kulak asmadık. Şimdi ise İklim Değişikliği ve Küresel Isınmakonusunda tabiri caizse son dönemece giriyoruz.

Dünya artık iyiden iyiye alarm veriyor. Bilim insanları ulusların bu alanda ortak adımlar atmasının önemine vurgu yaparken ABD'den bilim kurgu filmlerini aratmayacak bir hamle geldi.

Beyaz Saray'ın küresel ısınmayla mücadeleye yönelik beş yıllık planı Matrix filmine konu olan Karanlık Fırtına Operasyonu'nu akıllara getirdi.

Filmde makinelerin enerji kaynağı olan Güneş'i kesmek isteyen insanoğlu atmosfere bir madde püskürterek dünyayı karanlığı gömmüştü.

ATMOSFERE KÜKÜRT DİOKSİT PÜSKÜRTECEKLER

Beyaz Saray'ın planında da, Güneş ışığını uzaya geri yansıtmak için kükürt dioksiti atmosfere püskürtmeyi içeriyor.

Söz konusu proje ile Güneş ışınlarının gezegenimizi ısıtmasının azaltılması amaçlanıyor.

Kükürt dioksit, güneş ışığını uzaya geri yansıtan parlak bir pus oluşturan, kükürt ve oksijenden oluşuyor ve bu da onu Beyaz Saray'ın iklim değişikliğine karşı mücadelesi için mükemmel bir aday haline getiriyor.

Proje kükürt dioksitin aynı Matrix filminde olduğu gibi uçaklar ile atmosfere püskürtülmesi planına ev sahipliği yapıyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre, ABD'li yetkililer program için yılda yaklaşık 10 milyar Dolar harcamayı planlıyorlar.

Bilim insanları projeye yeşil ışık yakmadan önce kükürt dioksitin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini mercek altına almış durumda.

Zira söz konusu hamlenin insanların sağlığına zarar verebileceği de sıklıkla dile getirilen tezler arasında.

Hürriyet