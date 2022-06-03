Mayıs ayı enflasyonu yüzde 6,63. Yıllık enflasyon yüzde 98.12

İstatistik Kurumu, mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksini açıkladı. Mayıs ayı enflasyonu yüzde 6.63. olarak belirlendi.

Tüketici Fiyatları Endeksi’ne göre, mayıs ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 6.63 arttı. 5 aylık fiyat artışı yüzde 43.10’a ulaşırken, yıllık enflasyon da yüzde yüze yaklaşarak 98.12 oldu.

İstatistik Kurumu verilerine göre, mayıs ayında, en çok fiyatı artan ilk 3 mal; yüzde 266,31 ile karpuz, yüzde 62.36 ile lens bakım ilaçları ve yüzde 54.44 ile yurt dışı turlar oldu. En çok fiyati düşen ilk üç mal da; yüzde 70.71 salatalık, yüzde 63.57 çarliston biber ve yüzde 57.18 ile dolmalık biber olarak sıralandı.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış $.26 ile Lokanta ve Oteller ana grubunda gerçekleşti.

Eğlence ve Kültür ana grubunda , Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %9.77, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %8.95, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %6.50, Ulaştırma ana grubunda %3.48, Sağlık ana grubunda %3.16, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %1.93, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %1.71, Haberleşme ana grubunda %0.93 ve Eğitim ana grubunda %0.66 artış, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %3.03 azalış görüldü.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 495 maddenin ortalama fiyatlarında artış,83 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

BRT