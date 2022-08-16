Maymun küçük çocuğu ailesinin gözü önünde kaçırmaya çalıştı

ABD'de parkta oynaytan 4 çocuğa maymun saldırdı. 3 çocuk olay yerinden kaçarken çocuklardan küçük olanı maymunun hedefi oldu. Çocuğu kucağına alarak kaçmaya çalışan maymun durumu fark eden aile tarafından engellendi. O anlar ise kameraya yansıdı.

ABD'de yaşanan olay görenleri bir hayli şaşırttı. Bir çocuk parkına gelen maymunun nereden geldiği henüz tespit edilemedi. Maymun 4 çocuğun üzerine çıktığı merdivene tırmandı. Ardından 3 çocuk maymundan kaçarak kurtuldu. Ancak çocuklardan küçük olanı maymunun hedefi oldu.

MAYMUN ÇOCUĞU YERE YATIRDI

Kameralara yansıyan görüntülerde maymun çocuğu ayağından çekerek yere yatırdı. Peşine çocuğu kucaklayarak kaçırmaya çalıştı. Bu durumu fark eden küçük çocuğun anne ve babası koşarak evlatlarının yanına geldi. Çocuklarını kurtardı. Ardından olay, maymunun bölgeden uzaklaşmasıyla son buldu.

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