MAZBATALAR BUGÜN VERİLİYOR!

Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin resmi ve kesin sonuçlarının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından milletvekili olmaya hak kazananlara mazbataları bugün ilçe seçim kurullarında düzenlenecek törenlerle veriliyor.

Lefkoşa’dan 16 milletvekili bugün saat 15.00’te Lefkoşa Kaza Mahkemesi başkanlık binasında düzenlenecek törenle mazbatalarını alacak. Gazimağusa’nın 13 yeni milletvekilinin mazbatalarını alacağı tören saat 14.00’te Rauf Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Törende Mağusa ilçesi milletvekili olarak Meclis’te görev yapacak 13 kişiye mazbataları verilecek.

Girne’deki mazbata töreni saat 14.00’te Girne İlçe Seçim Kurulu salonunda yer alacak. Törende 10 milletvekili mazbata alacak.Güzelyurt ve Lefke’nin yeni milletvekilleri için de saat 15.00’te Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde mazbata töreni düzenlenecek. Törende Güzelyurt’tan seçilen 4, Lefke’den seçilen 2 milletvekili mazbatalarını alarak resmen göreve başlayacak.

İskele’deki 5 milletvekili için düzenlenecek tören ise saat 15.00’te İskele Kaza Mahkemesi’nde yapılacak.Seçimin ardından anayasal süreç işlerken, Cumhuriyet Meclisi de seçim sonuçlarının Resmi Gazete’de ilanından 10 gün sonra kendiliğinden toplanacak.

Buna göre toplantı 22 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da en yaşlı üye sıfatı ile Toplumcu Demokrasi Partisi Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli başkanlığında yapılacak. En genç iki milletvekili dekatiplik görevini üstlenecek.

Cumhuriyet Meclisi’ndeki yemin törenine, devlet protokolü de davet edilecek.

Meclis’in yemin töreninden sonra geçici başkanlık divanının toplanarak divan seçimlerinin yapılabilmesi için çalışmaları başlatması da gerekiyor.Bu süreçte Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığındaki mevcut Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti hükümeti istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunacak ancak hükümet yeni Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı’na sunuluncaya ve onaylanana kadar görevini sürdürecek.

Anayasa’ya göre seçimin ardından Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini, güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline verecek. Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini alan her milletvekili, bu görevini en geç 15 gün içinde tamamlamak veya görevi geri vermekle yükümlü.

Görevi alan grup başkanı veya milletvekilinin önerisine göre bakanlar Cumhurbaşkanı’nca atanacak. Bakanlar, milletvekili olmayan kişiler arasından da atanabiliyor. Yeni Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı’nca atanıncaya kadar mevcut hükümet devam edecek.

Cumhurbaşkanınca atanan Bakanlar Kurulu’nun listesi, tam olarak, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak. Bakanlar Kurulu’nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak ve ardından güvenoylamasına gidilecek.

Programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasının ardından iki tam gün sonra görüşmeler başlayacak ve bittikten iki tam gün sonra oylama yapılacak. Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor.