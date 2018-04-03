MAZBATALARDA DURMAKSIZIN ARTIYOR!

KKTC’de halkın alım gücü yıldan yıla düştü, 2 yıl içerisinde binlerce vatandaş iflasın eşiğine gelirken binlercesi borç batağına saplandı. Mahkemelerin 2016-2017 faaliyet raporuna göre, 2 yılda 25 bin 695 mazbata çıkarıldı

Duygu ALAN

Ülkede giderek zorlaşan yaşam koşulları karşısında binlerce vatandaş, iflasın eşiğine gelirken binlercesi borç batağına saplandı.

KKTC’de halkın alım gücü yıldan yıla düştü, binlerce vatandaş borçlanarak yaşamını idame ettirme yöntemini seçti ancak borçlarını geri ödeyemedi. Ödenmeyen borçlar mahkemeye taşındı.

Dar gelirli vatandaşların içinden çıkılamaz hale gelen mali durumu, mahkemelerin istatistiklerine yansıdı.

KKTC’de son 2 yılda 25 binden fazla vatandaşa ödeyemediği için yargıya taşınan borcu için mazbata çıkarıldı.

25 bin 695 mazbata 9 milyon 373 bin TL tahsilat

Mahkemelerin 2016-2017 faaliyet raporuna göre ceza davalarında verilen hükümler sonucu 25 bin 695 mazbata çıkarılırken bu davalarda icra edilen mazbatalardan toplamda 9 milyon 373 bin 242.62 TL tahsil edildi.

En fazla dava Mağusa Mahkemesi’nde

Ceza davalarında verilen hükümler sonucu çıkarılan mazbataların mahkemelere göre dağılımı incelendiğinde dava sayısının en fazla Mağusa’da olduğu gözlemleniyor.

Mahkemelerin 2016-2017 verilerine göre, 2016 yılında 11 bin 416, 2017 yılında 13 bin 304 mazbata davası dosyalandı.

Mahkemelerin verilerine göre, bu davaların 5 bin 730’u Lefkoşa Mahkemesi’nde, 7 bin 895’i Mağusa Mahkemesi’nde, 5 bin 895’i Girne Mahkemesi’nde, 2 bin 139’u Güzelyurt Mahkemesi’nde, 2 bin 582’si İskele Mahkemesi’nde, 534’ü ise Lefke Mahkemesi’nde dosyalandı.

KKTC Mahkemelerinde 2016-2017 yılında neticelendirilen toplam 25 bin 695 mazbata davasının 5 bin 635’i Lefkoşa Mahkemesi’nde, 8 bin 245’i Mağusa Mahkemesi’nde, 7 bin 537’si Girne Mahkemesi’nde, 2 bin 177’si Güzelyurt Mahkemesi’nde bin 408’i İskele Mahkemesi’nde 693’ü Lefke Mahkemesi’nde görüldü.

2 milyon 579 bin 577 TL belediye cezası tahsil edildi

Mahkemelerin 2016-2017 tarihleri arasında yaptığı tahsilatlara ilişkin belediye cezaları tahsilatı da dikkat çekiyor.

Mahkemelerin verilerine göre, 2016 yılında 1 milyon 196 bin 385.50 TL, 2017 yılında ise 1 milyon 383 bin 191.50 TL belediye cezası tahsil etti.

İstatistiklere göre, mahkemelerin 2yılda tahsil ettiği toplam belediye cezası 2 milyon 579 bin 577 TL.

Askıda 10 bin 17 mazbata davası var

KKTC mahkemelerinin istatistiklerine göre, 1 Ocak 2018 tarihi itibari ile askıda bulunan 10 bin 17 mazbata davası var.

Bu davaların 3 bin 425’i Lefkoşa Mahkemesi’nde, 2 bin 279’u Gazimağusa Mahkemesi’nde, bin 355’i Girne Mahkemesi’nde, bin 66’sı Güzelyurt Mahkemesi’nde, bin 702’si İskele Mahkemesi’nde, 190’ı ise Lefke Mahkemesi’nde.

Güç yetirilmiyor

KKTC’de son 2 yılda gerek temel tüketim maddelerine üst üste yapılan zamlar gerekse döviz kurlarındaki artış ve Türk Lirası’nın süratle değer kaybetmesi, ev, araba ve diğer birçok giderin döviz üzerinden olduğu KKTC’de kazanç biriminin Türk Lirası olması vatandaşları iflas noktasına getirdi.

Zamlar karşısında kazandıkları para ile ay sonunu getiremez duruma düşen vatandaş, döviz kurlarındaki artış nedeni ile çıkmaza girdi.

KKTC Merkez Bankası’nın verilerine göre, Amerikan Doları dün 3.95 TL’den euro, 4.87 TL’den Sterlin ise 5.56 TL’den işlem gördü.

Serbest piyasada ise Amerikan Doları dün 3.98 TL’den, euro 4.90 TL’den, sterlin 5.59 TL’den işlem gördü.

Asgari ücretli zorda

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2018’in asgari ücretini brüt 2 bin 365 TL olarak belirledi.

Asgari ücretlinin eline geçecek net rakam ise 2 bin 57.55 TL

Kurlardaki yukarı doğru seyir cep yakıyor, KKTC’de Türk Lirası ödenip, ev, araba, dükkan taksitini döviz ödeyenler iflasın eşiğinde can çekişiyor.

Asgari ücretli ise maaşını hiçbir ihtiyacına yetiremiyor. Bugünkü asgari ücret ile döviz kurları karşılaştırıldığında 1 aylık asgari ücret ne ev kirasını ödemeye ne de faturaları karşılamaya yetiyor.

Havadis