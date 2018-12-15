MEB, SAYIŞTAY VE OMBUDSMAN BÜTÇELERİ DE ONAYLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 924 milyon 87 bin 300 TL’lik bütçesi oy çokluğuyla,Sayıştay’ın 10 milyon 334 bin 200 TL’lik, Ombudsman’ın 3 milyon 146 bin 400 TL’lik bütçeleri ise oy birliğiyle onaylandı.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, eğitime ayrılan bütçenin büyüklüğüne işaret ederek, bireyin yetişebilmesi için her türlü boyutu ile eğitimin iyi olması gerektiğini belirtti.

Kültürlü ve iyi insan yetiştirmenin önemine işaret eden Tatar, din dersleri ile ilgili son gelişmelerin ne olduğunu sordu.

Tatar, öğretmen ve çalışanları ile bütçenin verimli şekilde harcanması gerektiğini, grev ve çatışma kültürü içinde heba edilmemesini istedi.

Çatışma kültüründen uzak durulmasını isteyen Tatar, Türkiye ile ilişkiler konusu ve yatırımlara değindi.

YDP Başkanı Erhan Arıklı, bakanın sağduyu ile sorunları çözdüğünü söyleyerek, din dersleri konusunda da tüm kesimleri sakinleştiren bir tutum izlediğini belirtti.

Arıklı, sendikaların etkin olduğunu, “sendikalarla başa çıkabilmenin” zor olduğunu ifade etti.

Bütçenin yüzde 84’ünün maaşlara ayrıldığını, hala öğretmen eksikliğinden bahsedildiğini dile getiren Arıklı, KKTC’de bir öğretmene 8 öğrenci düştüğünü, ancak birçok okulda öğretmen olmadığından sınav yapılamadığını belirtti.

Arıklı, hükümet programında yer aldığı halde tam gün eğitim konusunda herhangi bir çalışma yapılamadığını söyleyerek, “Bu çalışma sizin döneminizde olmazsa başka dönemde olmaz” dedi.

Burs Tüzüğü’ne ilişkin yapılacak değişiklikler, DAÜ Yasası, Özel Eğitim Yasası, okulların tamiratları konularında yaşanan gelişmelerin ne olduğunu soran Arıklı, taşımacılıkta hileler ve suiistimaller yaşandığını, üniversitelere gelen öğrenci sayısının azaldığını söyledi.

Arıklı, yükseköğrenimdeki sorunlara değindi.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, çocukluk döneminde okul öncesi eğitimin önemine değinerek, okul öncesi eğitim alan çocukların ne istediğini, ne yaptığını bilen kendine güvenen çocuklar olduklarını söyledi.

Altuğra, 4 yaş grubuna eğitim veren yeterli okul bulunmadığını, Girne bölgesinde sınıflarda öğrenci sayısının fazla olduğunu, bölgede yeni bir okula ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Konuşmasında okullarda yaşanan eksiklik ve sorunları dile getiren Altuğra, okullara kayıtların hala devam ettiğini söyledi.

UBP Milletvekili Özdemir Berova, akademik yılın sorunlarla ve eksikliklerle açıldığını, kamu alanında olan okulların altyapı eksikliklerinin tamamlanarak okulların açılması gerektiğini söyledi.

Altyapı ile ilgili Girne’de 2 okul, Lefkoşa’da bir okul, İskele’de bir okul yapılacağının açıklandığını dile getiren Berova, bir okulun ancak 14 ayda tamamlanıp açılabileceğini dolayısıyla Haspolat Meslek Lisesi’nin gelecek yıl da Hala Sultan İlahiyat Fakültesi’nde faaliyete devam edeceğini belirtti.

Berova, okulların enerji ihtiyacını karşılamak adına güneş enerjisinden ve alternatif enerjilerden yararlanmak gerektiğini kaydetti.

Özel Eğitim Yasası’nın hangi aşamada olduğunu soran Berova, özel eğitim alan öğrencilerin kahvaltılarının kesildiğini savundu. Berova, denetmenler konusu, hademe ve öğretmen yardımcılığı yapanların sorunlarına ve yükseköğrenimde yaşanan sıkıntılara değindi.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitimleri ve bakımları konusunda bakanlığın zayıf kaldığını, hükümet programına uymadığını savundu.

Özel Eğitim Yasası’nın bir türlü Meclis’ten geçmediğini söyleyen Taçoy, ülkenin bu yasaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Taçoy, YÖDAK’ta ve yükseköğrenim sektöründeki sorunlara değindi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda eğitimi yeniden yapılandırmaya önem verdiklerini söyleyerek, geleceğe yönelik öngörüler doğrultusunda hareket edileceğini belirtti.

Özyiğit, hükümet programında da demokratik bilimsel laik anlayış çerçevesinde üretken adalet duygusu gelişmiş sağlıklı bireyler yetişmesi için Vizyon 2030’u ortaya koyduklarını söyleyerek, eksiklikler de bulunduğunu ama eğitimin geceden sabaha alınan kararlarla şekillendirilemeyeceğini ifade etti.

Eğitim stratejik planı üzerinde çalıştıklarını dile getiren Özyiğit 2019’un ilk yarısı içinde çalıştay ve şuralar düzenleneceğini, çıkan sonuçların meclise getirilerek yasal zemine kavuşturulacağını vurguladı.

Devlet Tiyatrolarının binasız olmasının iç karartan bir durum olduğunu, projenin hazır olduğunu kaynak arayışının sürdüğünü söyleyen Özyiğit, TC Kültür Bakanı ile görüştüklerini ve işbirliği protokolünün imzalanacağını kaydetti.

Özyiğit, ders kitaplarının gecikmeli olsa da tüm okullara ulaştırıldığını belirterek, önümüzdeki yıl için yerel bütçeden kitap basımı amacıyla 4 milyon TL ayrıldığını kaydetti.

“A öğretmen, B öğretmen” konusunun ciddi bir sıkıntı yarattığını dile getiren Özyiğit, bu sorunun sendikalarla görüşülerek çözüleceğini belirtti.

Özyiğit, okul yapımı konusunda bütçedeki 10 milyon TL’nin 2 milyon 103 bini ile Haspolat Meslek Lisesi, 5 milyon 800 bin TL ile Kumyalı Meslek Lisesi dersliklerinin, 2 milyon 200 bin TL ile İskele’deki kolejin temelinin atılması için kaynağın sağlanması yönünde girişimlerin yapıldığını ifade etti.

Öğrenci artışına rağmen öğrencilerin açıkta kalmadığını söyleyen Özyiğit, Haspolat Meslek Lisesi ile ilgili 2012’de yayınlanan raporun binanın tehlikeli olduğunu ortaya koyduğunu, bu nedenle okulun Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne taşındığını, yeni binanın bitmesi ile okulun oraya taşınacağını belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesi oranlarında yüzde 26 artış olduğunu dile getiren Özyiğit, okulların enerji sorunlarının çözümlenmesi için enerji verimliliği projesi başlatıldığını söyledi.

Kolejlere giriş sınavının üzerinde tartışılacağını, Özel Eğitim Yasası’nın hazır olduğunu, Başbakanlık bünyesinde oluşturulan komisyondan görüş talep edilerek Bakanlar Kurulu’na gönderileceğini, Burs Tüzüğü’nün yürürlüğe girdiğini söyleyen Özyiğit, taşımacılıktaki anomalilerin Maliye Teftiş Kurulu’na sevk ettiklerini belirtti.

Özyiğit, refakatçiler konusunun yasa ile düzenleneceğini, Yüksek Öğrenim Dairesi’nin müsteşarlığa dönüşmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Hane halkına yardım kaleminin özel eğitime ayrıldığını dile getiren Özyiğit, 450 bin TL’nin özel gereksinimli bireylere araç alınması için Maliye Bakanlığı’na devredildiğini, geriye kalanın da özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere yönelik harcandığını belirtti.

Özyiğit, Özel Eğitim Yasası’nın da hazır olduğunu, tüm okullara fen laboratuvarı kazandırılacağını kaydetti.

Bakanlık yasasının oylanmasının ardından Sayıştay’ın 10 milyon 334 bin 200 TL’lik bütçesi görüşülmeye başladı. Bütçe oy birliğiyle kabul edildi.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Sayıştay dosyalarına değinerek, savcılıkta bekleyen çok sayıda dosya bulunduğunu söyledi.

Taçoy, bu dosyaların temizlenmesi ve sonuçlandırılması gerektiğini belirtti.

Daha sonra Ombudsman’ın 3 milyon 146 bin 400 TL’lik bütçesi oy birliğiyle onaylandı.