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  3. Mebel Elektronik'ten açıklama " 3 pozitif vaka tespit edilmiştir"
Mebel Elektronik'ten açıklama " 3 pozitif vaka tespit edilmiştir"

Mebel Elektronik'ten açıklama " 3 pozitif vaka tespit edilmiştir"

Temaslı çalışanlar karantinaya alınmıştır

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Mebel Elektronik'ten yapılan açıklamada 3 personelde covid-19 tespit edildiği ve gerekli tüm önlemlerin alınışının ardından temaslı çalışanların da karantinaya girdiği duyuruldu. 

İşletmeden yapılan açıklama şöyle:

“Değerli Müşterilerimiz;         

Şirketimizde çalışan 1 personelimizde, Koronavirüs semptomu belirtisi üzerine, 25 Ocak Pazartesi günü yaptırdığımız test sonucu pozitif çıkmıştı. Bunun üzerine tüm çalışanlarımıza test yapıldı. Diğer test sonuçlarında 2 kişi daha pozitif olarak belirlenmiştir. Gerekli tüm önlemler alınıp tedavi süreci başlamış, temaslı çalışanlarımız da karantinaya girmiştir. Tüm halkımıza sağlıklı günler diler, en yakın zamanda sizlere kaldığımız yerden hizmet vereceğimizi bildiririz.  Acil durumlar için bizlere ulaşabilirsiniz.                                                                                                                

Online satışlarımız devam etmektedir

İletişim numarası: 0533 836 24 24”

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