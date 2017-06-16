"MECBUR KALDIM, SUÇ İŞLEDİM!"

Çalışmak için 1 ay önce ülkeye giriş yapan Y.E, R.S.’ye ait çaldığı cep telefonunu sattığı tespit edilerek tutuklandı.Y.E,, tutukluluk için çıkarıldığı mahkemede kendini savundu

Kuzey Kıbrıs’a 1 ay önce çalışmaya gelen ancak iş bulamadığı için parasız kalan Y.E hırsızlık yaptı. Lefkoşa’da R.S’ye ait note 5 marka cep telefonu çaldıktan sonra bir telefoncuya satan zanlı tespit edilerek gözaltına alındı.

Tespit edilen zanlı Y.E, tutukluluk talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının soruşturma amaçlı 1 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak

Zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 10 Haziran tarihinde Lefkoşa’da bir işyeri önünde R.S’ye ait klima ünitesi üzerinde duran note 5 marka cep telefonunu çaldığını söyledi.

Polis, zanlının aynı gün Girne’ye giderek telefonu bir işyerine satıp para temin ettiğini ifade etti.

Zanlının önceki gün tespit edildiğini kaydeden polis, soruşturma başlattıklarını, ifadeler alacaklarını belirterek zanlının bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlı hakkında bir gün tutukluluk emri verirken söz alan zanlı mağdur ve mecbur olduğu için böyle bir suç işlediğini ve ilk kez suça bulaştığını öne sürdü.

Havadis