Meclis Başkan Yardımcılığı’nda 2. tur

Meclis Başkan Yardımcılığı’na aday gösterilen CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe için yapılan ilk tur oylamada 22 kabul, 24 ret, 2 çekimser, 1 de geçersiz oy kullanıldı. Seçim ikinci tura kaldı.

Meclis Başkan Yardımcılığı’na CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe seçildi. İkinci tur oylamada Özdenefe 28 kabul, 18 ret, 2 geçersiz, 1 çekimser oy aldı