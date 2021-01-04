Meclis Başkanlık Divanı oluşturuldu ve sürekli komitelerin üye sayıları belirlendi

Cumhuriyet Meclisi’nde yeni hükümet döneminde Başkanlık Divanı yeniden oluşturuldu. Başkanlık Divanı’nın bir Meclis Başkanı, bir Meclis Başkan Yardımcısı, bir idare amiri ve üç de kâtipten oluşturulması; Meclis Başkanı’nın UBP’den, Meclis Başkan Yardımcısı’nın ise CTP’den olması onaylandı.

Meclis’in bugünkü toplantısında ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verildi. Bu bölümde Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun 29 Aralık’taki toplantısında, Başkanlık Divanı’nın oluşumu ve sürekli komitelerin üye sayılarını belirleyen kararları ele alınarak, oy birliği ile kabul edildi. Buna göre, 6 üyeli Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın partilere göre dağılımı ve komiteleri oluşturuldu.

MECLİS BAŞKANLIĞI UBP’NİN, YARDIMCILIĞI CTP’NİN…

Meclis Başkanlığı’nın UBP’de, Meclis Başkan Yardımcısı’nın CTP’de, Meclis İdare Amirliği’nin HP’de, 2 katibin UBP’de ve 1 katibin de CTP’de olması kararlaştırıldı.

BÜTÇE KOMİTESİNİN ÜYELERİ DE BELİRLENDİ

Toplantıda, yakında yapılacak bütçe görüşmeleri nedeniyle Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin üyeleri de belirlendi. Buna göre, komite Sunat Atun (UBP), Özdemir Berova(UBP), Mentes Gündüz(UBP), Yasemi Öztürk(UBP), Fikri Toros (CTP), Salahi Şahiner (CTP), Gülşah Sanver Manavoğlu’ndan (HP) oluştu.

Diğer komiteler ve üyeler şöyle: Hukuk ve Dışilişkiler Komitesi- 6 üye: “UBP 3, CTP 2, HP 1” İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi 6 üye: “UBP 3, CTP 2, HP 1” Avrupa Birliği Uyum Komitesi 6 üye: “UBP 3, CTP 2, HP 1” Kıb-Tek Araştırma Komitesi 6 üye: “UBP 3, CTP 2, HP 1” Dilekçe ve Ombudsman Komitesi 7 üye: “UBP 4, CTP 2,HP 2” Sayıştay Komitesi 6 üye: “UBP 3, CTP 2, HP 1”

İçtüzük Değişiklik Karar Önerisini Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (AD-HOC) Komitesi ise 9 üyeden oluşuyor. Üyelerin partilere göre dağılımı “UBP 3, CTP 2, HP 1, DP 1, TDP 1,YDP 1” olarak belirlendi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Cumhuriyet Meclisi bütçe komitesi oluşturulduğunu söyleyerek, bütçe çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanabileceğini belirtti.

TEZKERE TARTIŞMA YARATTI

Genel Kurul’da daha sonra, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı’nın gündeminde bulunan “Davalarda Zaman Aşımına İlişkin Değişiklik Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi ele alındı. Meclis Başkanı Uluçay, söz konusu yasa önerisinin, Hukuk ve Siyasi İşler ve Dışilikiler Komitesi’nin gündeminde bulunduğunu ancak, komiteler arası değişme olduğunu söyledi.