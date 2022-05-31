Meclis Başkanlık Divanı Özersay’ın istifasını görüşüyor

Cumhuriyet Meclis Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

İçtüzüğün 132’nci maddesi uyarınca toplanan Divan, Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili ve Genel Başkanı Kudret Özersay’ın milletvekilliğinden çekilme kararını görüşüyor.

Toplantıda Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Başkanlık Divanı üyesi milletvekilleri Alişan Şan, Hasan Küçük, Devrim Barçın ve Şifa Çolakoğlu’nun yanı sıra iç tüzük uyarınca toplantıya davet edilen Kudret Özersay da bulunuyor.

Öte yandan Meclis Başkanlık Divanı toplantısı öncesi açıklama yapan Özersay, milletvekilliğinden çekilme kararının bir prosedürü ve meclisin onayına tabi olduğunu, bugün divanın önünde milletvekilliğinden çekilme iradesinin gerçekliğinin tespit edileceğini anlattı.

Özersay, vekillikten çekilme kararına saygı gösterilmesini istediklerini de söyledi.