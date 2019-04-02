MECLİS BUGÜN TOPLANACAK
Meclis bugün toplanacak
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’u bugün saat 10.00’da toplanacak.
Genel Kurul gündeminde komitelerden gelen tasarı ve öneriler ile görüşülecek diğer işler yeralacak.
Kurul’da ayıca, seçimler ve oylaması yapılacak işler, güncel konuşmalar yanında yazılı ve sözlü sorulara da yer verilecek
Etiketler : Cumhuriyet Meclisi, Genel Kurul
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