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MECLİS BUGÜN TOPLANACAK

MECLİS BUGÜN TOPLANACAK

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.

Genel Kurul gündeminde bazı raporlar ile Kalkınma Bankası Değişiklik Yasa Tasarısı bulunuyor.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlaması beklenen gündeminde, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin 6 Ombudsman raporuna ilişkin raporları; Kalkınma Bankası Değişiklik Yasa Tasarısı ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu bulunuyor.

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