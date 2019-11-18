Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. MECLİS BUGÜN TOPLANACAK
MECLİS BUGÜN TOPLANACAK

MECLİS BUGÜN TOPLANACAK

Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak

A+A-

Meclis Genel Kurulu, bugün toplanacak.

2020 bütçesiyle ilgili komite görüşmeleri devam ettiğinden, Genel Kurul’un saat 10.00 başlayacak toplantısında, hem yasama ve hem denetim görevi yapılacak.

Birleştirilmiş Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı’nın ele alınacağı toplantıda, güncel konuşmalara olanak tanınacak. Gündemde sorular bölümü de var.

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.