MECLİS BUGÜN TOPLANACAK
Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak…
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Genel Kurul’un gündeminde Girne-Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları İle İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı İle İlgili Meclis Araştırma Komitesinin Konu Hakkındaki Raporu da yer alıyor…
Genel Kurul’da güncel konuşmalar da yapılacak.
Etiketler : Meclis Genel Kurulu, toplantı
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