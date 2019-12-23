Lefkoşa15 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. MECLİS BUGÜN TOPLANACAK
MECLİS BUGÜN TOPLANACAK

MECLİS BUGÜN TOPLANACAK

Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak…

A+A-

Genel Kurul’un gündeminde Girne-Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları İle İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı İle İlgili Meclis Araştırma Komitesinin Konu Hakkındaki Raporu da yer alıyor…

Genel Kurul’da güncel konuşmalar da yapılacak.

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.