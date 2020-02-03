MECLİS BUGÜN TOPLANACAK

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.

Genel Kurul toplantısının saat 10.00’da başlaması bekleniyor.

Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde, Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Değişiklik Yasası ile İstatistik Kurumu Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarısı bulunuyor.