MECLİS BUGÜN TOPLANACAK
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak
A+A-
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.
Genel Kurul toplantısının saat 10.00’da başlaması bekleniyor.
Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde, Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Değişiklik Yasası ile İstatistik Kurumu Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarısı bulunuyor.
Etiketler : Cumhuriyet Meclisi, Genel Kurul, toplantı
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.