Meclis bütçe görüşmelerini yarın sürdürecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bütçe görüşmelerini yarın sürdürecek. Saat 10.00’da başlaması beklenen bütçe görüşmelerinde sırasıyla, Mahkemeler bütçesi, Hukuk Dairesi (Başsavcılık) bütçesi ve Başbakanlık bütçesi ele alınacak. 2021 yılı bütçesi 10 Milyar 210 Milyon TL olarak öngörülüyor. 21 Ocak’ta başlayan bütçe görüşmeleri 3 Şubat’ta tamamlanacak.