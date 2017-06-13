MECLİS ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Sibel Siber’in başkanlığında toplandı…

Genel Kurul’da ilk olarak sunuşlara yer verildi.

Bu bölümde Komitelere iletilen yasa tasarıların ivedilik tezkereleri görüşüldü.

Kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarısı’nın ivedilik tezkeresinin görüşülmesi sırasında söz alan CTP Milletvekilli Erkut Şahali, yasa tasarısının AB mevzuatı çerçevesinde gündeme geldiğini hatırlattı, değişikliklerin yasanın özünü değiştirmemesi gerektiğinin altını çizdi.Şahali’nin konuşmasının ardından tezkere oyçokluğu ile kabul edildi.

Geçici personel Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ile ilgili ilk konuşmayı ise öneri sahibi UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz yaptı.

Dursun Oğuz, kamuda büyük sorunlar olduğunu ve geçicilerin büyük mağduriyetleri bulunduğunu ifade ederek, bu kişilerin sıkıntılarını gidermeyi hedeflediklerini, devlette bin 016 kişinin geçici memur olarak görev yaptığını söyledi.

CTP milletvekili Erkut Şahali de geçicilerin kanayan yara durumunda olduğunu kaydetti, Palyatif çözümlerin de yaraların derinleşmesine neden olduğunu ifade etti.

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli ise geçici personel sorunun yıllardır devam ettiğini, bu öneri ile geçicilerin güvence altına alınması düşüncesinin önemli olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından tezkere oybirliği ile kabul edildi.

Genel Kurulda daha sonra Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Değişiklik Yasa Önerisi’nin ivedilik tezkeresi ele alındı.

CTP milletvekili Erkut Şahali, bir önceki yasa önerisinin devamı niteliğindeki bu önerilerin hükümet tarafından hazırlanarak gelmesi gerektiğini anlattı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da yasa önerisiyle ilgili gerekli teyitler alındıktan sonra yola çıkıldığını düşündüğünü söyledi.

Hükümet kanadı içerisinden öneri verildiğinde bunun bütünlük gerektirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, yasa önerisinin mali mükellefleri barındırdığını kaydetti.

Çavuşoğlu, “Bakanlar Kurulu kararlarından Bakanların haberleri olmadığı” şeklindeki ifadenin doğruyu yansıtmadığını kaydetti ve “Eksik söylem vardır, tüm bakanlar tüm kararlardan haberdardır” dedi.

CTP milletvekilli Erkut Şahali Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş Ücret ve Diğer Ödenekleri Yasa Önerisi’nin ivedilikle ilgili görüşülmesi sırasında da söz aldı.

Şahali, Başsavcılık’tan hukuki görüş alınmış olması gerektiğini, yasa önerilerinin büyük emek gerektireceğini ifade ederek, “Şüphelerimiz baki kalmak kaydıyla önerilere oyumuz olumlu olacak” dedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da söz aldı.

Ertuğruloğlu, “kararlardan haberi olmayan Bakanlar” denilerek kendisinden bahsedildiği gerekçesiyle söz aldığını belirtti…

Ertuğruloğlu, kendisinin sadece sözleşmenin imzalanmasından haberi olmadığını söylediğini belirtti…

Konuşmaların ardından tezkere Genel Kurul’dan onay aldı.

Genel Kurul’da daha sonra güncel konuşmalara geçildi.