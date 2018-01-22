MECLİS ÇATISINA ÇIKTILAR, TEKBİR GETİRİP BAYRAK AÇTILAR!

Mecliste ant içme töreni sürerken iki kişi binanın üzerine çıkıp bayrak açtı.

Binanın üstene çıkan iki kişi Türkiye bayrağı ve Türkiye’de yeni kurulan İyi Parti’nin bayrağını açtılar.

Eyleme geri döndüler

Meclis damına çıkan iki eylemci bayrakları açmasının ardından bir süre daha damda kaldı. Daha sonra aşağıya inen eylemcilere polis diğer protestocuların arasına katılmasına izin verdi