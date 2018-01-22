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  3. MECLİS ÇATISINA ÇIKTILAR, TEKBİR GETİRİP BAYRAK AÇTILAR!
MECLİS ÇATISINA ÇIKTILAR, TEKBİR GETİRİP BAYRAK AÇTILAR!

MECLİS ÇATISINA ÇIKTILAR, TEKBİR GETİRİP BAYRAK AÇTILAR!

Meclis binasının üstüne çıkıp...

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Mecliste ant içme töreni sürerken iki kişi binanın üzerine çıkıp bayrak açtı.

Binanın üstene çıkan iki kişi Türkiye bayrağı ve  Türkiye’de yeni  kurulan  İyi Parti’nin bayrağını açtılar.

Eyleme geri döndüler

Meclis damına çıkan iki eylemci bayrakları açmasının ardından bir süre daha damda kaldı. Daha sonra aşağıya inen eylemcilere polis diğer protestocuların arasına katılmasına izin verdi

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