MECLİS GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELENDİ
Meclis Genel Kurul toplantısı nisap yetersizliği nedeniyle yarına ertelendi
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın başkanlığında saat 10.50’de toplandı.
Genel Kurul’da ilk olarak yoklama yapıldı. Oturum nisap sağlanamaması nedeniyle iç tüzük gereği 10 dakika sonraya ertelendi.
İkinci denemesinde de başarısız olan Genel Kurul 24 saat sonraya ertelendi.
Meclis Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.Genel Kurul’un gündeminde İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi tarafından oybirliğiyle kabul edilerek Genel Kurula sevk edilen “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması , (Değişiklik) Yasa Tasarısı” bulunuyordu.
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