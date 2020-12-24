Meclis Genel Kurul’da güncel konuşmalar yapılıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Genel Kurul’da yapılan konuşmalarda üretim sektörlerindeki sıkıntılar ve kamu maliyesi öne çıktı.

Meclis Genel Kurulu’nda milletvekilleri güncel konuşmalar yaparak , Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na arpa fiyatları, enginar üretimi ve hellimin tescili konusunda sorular yöneltti. Bakan Çavuşoğlu enginarın satılması konusunda ciddi bir sıkıntı olduğuna vurgu yaparak, enginarın Türkiye’ye gönderilmesi için çalışacaklarını kaydetti. Arpa fiyatları konusunda ise Çavuşoğlu, Toprak Ürünleri Kurumu’nun ekstra faiz yükü altına girmesine izin vermeyeceğini ve Kurumun arpayı 2 TL’ye satacağını söyledi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da, 13’üncü maaş ve maaşlarla ilgili bakanlığın bir kaynağa ihtiyaç olduğunu belirterek, “Türkiye nakdi kaynak veriyor” dedi. Bakan Oğuz, kamu maliyesi açısından ellerinden geldiğince tasarruf uygulamaya çalıştıklarını ve özel sektörün çalışması için daha çok tedbir alınmaya çalıştıklarını kaydetti.