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MECLİS GENEL KURULU 2016 SON TOPLANTISINI TAMAMLADI

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MECLİS GENEL KURULU 2016 SON TOPLANTISINI TAMAMLADI
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 2016 yılı son toplantısını tamamladı.

SAYIŞTAY DENETİM RAPORLARI GÖRÜŞÜLDÜ VE GÜNCEL KONUŞMA YAPILDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 2016 yılı son toplantısını tamamladı.

Sayıştay Komitesi Başkanı Teberrüken Uluçay, komitenin Tatlısu Belediyesi 2006 Mali Yılı Genel Sayıştay Denetim Raporu ile İnönü Belediyesi 2006-2007 Mali Yılı Kesin Hesap Sayıştay Denetim Raporu’nu okudu.

Her iki rapor üzerine de söz istenmedi.

Ardından güncel konuşmalara geçildi. Burada CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları toplu taşımacılık izinleri konusunda söz aldı.

Toplu taşımacılık sektörünün büyük sıkıntılar yaşadığını dile getiren Hamzaoğulları, mazot fiyatlarının sürekli arttığına işaret ederek fiyat politikası gerekliliğine işaret etti.

Popülist yaklaşımlarla izinler verildiğini dile getiren Hamzaoğulları, devletin gerekli ödemeleri düzenli şekilde yapmadığını kaydederek bunların sektörü zora soktuğunu kaydetti.

T izinleri verilirken sosyal sigorta ve vergi ödemelerinin kontrol edilip edilmediğini soran Hamzaoğulları, sektörün denetimsiz olduğunu savundu.

Yolcuların da sigortalanacağı bir sistem getirilmesi gerektiğini anlatan Hamzaoğulları, Karpaz bölgesindeki yol eksikliklerinin giderilmesini istedi.

T izinleri konusunda her bölgeye ayrı kural uygulandığını söyleyen Hamzaoğulları t izinlerinin neye göre verildiğini açıklanmasını istedi.

DÜRÜST

Ardından söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, mazot fiyatları konusundaki yoruma cevaben ülkede toplu taşıma konusunda fiyat politikası belirlenmesi gerektiğine katıldığını anlattı.

Yolcuların sigortalanması konusuna da katıldığını dile getiren Dürüst, böyle bir sigortaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

İzinler konusuna da değinen Dürüst, izin kurulunun yeniden masaya yatırılması gerektiğine katıldığını belirtti.

Yapımı devam eden yollar ve projeler hakkında bilgi veren Dürüst, plakaların beyaza  dönmesi konusunun da hükümet kararı olduğuna değindi.

Dürüst plakalara mühür sistemi de getirildiğini dile getirerek, rektörlere uygulanan kırmızı çerçeveli plaka uygulamasının da iki ay içinde kaldırılacağını anlattı.

Bakan Dürüst’ün konuşmasının ardından yazılı ve sözlü sorulara geçildi.
Soruların ardından Meclis Genel Kurulu bugünkü toplantısını tamamladı.

Genel Kurul’un sonraki toplantısı, 2 Ocak 2017 Pazartesi günü yapılacak.

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