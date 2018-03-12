MECLİS GENEL KURULU BUGÜN BAŞLIYOR...

Erken genel seçim nedeniyle geciken bütçe görüşmelerinin Meclis Genel Kurulu safhası, bugün başlıyor.

28 Şubat ile 5 Mart arasında hızlandırılmış programla Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülen ve 5 milyar 815 milyon TL olarak oy çokluğuyla onaylanan 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’daki görüşmeleri 8 gün sürecek ve 21 Mart’ta tamamlanacak.

Meclis Genel Kurulu, 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı gündemiyle bugün saat 10.00’da toplanacak.

Genel Kurul’da bütçe üzerindeki görüşmeler, hafta sonları hariç kesintisiz sürecek. Toplantılara, her gün 10.00’da başlanacak ve günlük çalışma programı tamamlanıncaya kadar devam edilecek.

BUGÜN ilk olarak Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı, CTP Milletvekili Fikri Toros, komitenin 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili raporunu okuyacak.

Ardından tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın sunuş konuşmasıyla başlanacak.

BUGÜNKÜ toplantıda, milletvekilleri bütçenin geneli üzerine konuşmalar yapacak.

2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmeler, 21 Mart Çarşamba günü Maliye Bakanlığı bütçesinin ardından Gelirler Bütçesinin görüşülmesi ve bütçenin bütününün oylanmasıyla sona erecek.

Genel Kurul’da onaylanması halind