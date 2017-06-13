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MECLİS GENEL KURULU BUGÜN TOPLANIYOR

MECLİS GENEL KURULU BUGÜN TOPLANIYOR

Meclis Genel Kurulu bugün toplanıyor

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor.

Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında saat 10.00’da toplanması beklenen Genel Kurul’da başkanlığın genel kurula sunuşları yer alacak.

Genel Kurul’da ayrıca güncel konuşmalara yer verilecek.

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