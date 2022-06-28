Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı, yaz tatiline girdi

Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 11.20’de toplandı.

Genel Kurulu ilk olarak CTP grubu adına CTP Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Tufan Erhürman‘ın sunduğu, 21 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen Mersinlik Bölgesindeki orman yangınının çıkış nedeni veya nedenleri ile ilgili Meclis araştırması açılması önergesini kabul etti.

Daha sonra güncel konuşmalara geçildi..

CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, Lapta bölgesindeki marina projesi ile ilgili gündemdeki iddialar ve başbakan ile içişleri bakanın cevaplaması gereken sorular konulu güncel konuşmasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler mahkemede olan ve devam eden bir dava ile ilgili yorum yapmanın doğru olmadığını, mahkeme kararının ardından gerekli adımları atacaklarını söyledi. Bayındırlık ve Ulaştırma

Bakanı Erhan Arıklı ise KKTC vatandaşlarının TC’ye alınmaması meselesinin uzun zamandır gündemi meşgul ettiğini her devletin kendi güvenlik gerekçeleri ile bir başka ülkenin vatandaşlarını kendi sınırları içerisine alıp almama hakkına sahip olduğuna vurgu yaptı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise Türkiye’ye alınmayan kişilere gerekçe bildirilmediğini iki ülkenin dışişleri bakanlıklarının gerekçeyi öğrenip bunun kişilere bildirilmesi gerektiğini kaydetti. CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, son siyasi gelişmeler konulu güncel konuşmasında KKTC vatandaşlarının TC’ye alınmaması konusunda eleştirilerde de bulundu.

CTP Lefkoşa Milletvekili Dervim Barçın hayat pahalılığı hesaplamasındaki hatalar ve taşeron şirket çalışanlarının gasp edilen hakları konulu güncel konuşmasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler yeniden kürsüye çıkarak, sınır kapılarındaki sınıktılarla ilgili çalışmalar yapıldığını ve başbakana sunulduğunu söyledi.

CTP Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu stratejik planlamada hükümetin karne notu konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Töre, daha sonra ek sunuş yaparak, Mersinlik Bölgesindeki orman yangınının çıkış nedeni veya nedenleri ile ilgili Meclis araştırması açılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komitesi’nin üye sayısını belirleyen kararı bulunmakta olduğunu söyledi.

Karar okunarak oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.. Meclis Araştırma Komitesi’nde UBP grubunu temsilen Özdemir Berova, Fırtına Karanfil, Hasan Küçük ve CTP grubunu temsilen Erkut Şahali ve Şifa Çolakoğlu yer alacak Meclis komitenin tatil sürecinde çalışmasına da onay verdi.

Ardından CTP Girne Milletvekili Ceyhun Birinci son siyasi gelişmeler ve sağlık konulu güncel konuşmasını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Sigortalı olanların menfaatlerinin alamaması durumunun, yasal çerçevede yapılan düzenlemelerle bugün giderildiğini söyledi. Taçoy iki devletli tezdi daha ileriye götürmede ısrarlı olduklarını da vurguladı.

DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar ise KKTC ve gençlik konulu güncel konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken ise yaşanan kısır döngüden çıkış yolu olarak bir planlama ortaya koymak gerektiğini ifafe etti.

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner ise hükümetin yıl sonu karnesi konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Meclis’in kapanırken atama hükümet ve sıkıntılar konulu güncel konuşmasını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy yeniden kürsüye çıkarak sorulara yanıt verdi.. Taçoy ekonomik sorunlara ilişkin bir paket hazırladıklarını ve bunuj Başbakan’ın açıklayacağını ifade etti.

Taçoy, en hayat pahalılığından kaynaklanacak rakamı asgari ücrete yansıtmak arzusunda olduklarını ifade etti.

Son konuşmacı UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak ise yerel yönetimlerin önemi ve yerelleşme süreçleri konulu güncel konuşmasını yaptı. Yeşilırmak’ın konuşmasının ardından, 7. kısım olan sorular kısmına geçildi, sözlü soru bulunmadığı için gündem gereği görüşmeler tamamlandı.

Cumhuriyet Meclisi 1 Temmuz tarihi itibarıyla tatile girecek..

Alınan karar uyarınca meclis tatili sırasında komiteler çalışmalarına devam edecek. Meclis tatilin ardından ilk birleşimini 3 Ekim Pazartesi günü yapacak.

TAK