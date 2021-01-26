Meclis Genel Kurulu Eğitim Bakanlığı Bütçesi görüşülüyor

Meclis Genel Kurulu toplantısında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine devam ediliyor. Görüşmede söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, eğitimin tam anlamıyla kaosa sürüklendiğini söyleyerek, Bakan Amcaoğlu’nun pazartesi eğitimin yüz yüze geçtiğini ancak bu sabah yüz yüze eğitimin duracağını ve online eğitime geçeceğini açıkladığını hatırlattı. Cuma’dan Salıyı öngöremeyen bakanın dahil olduğu hükümetin güven vermeyeceğini savunan Özdenefe, dün yüz yüze başlayan eğitime katılmayan öğrenci ve öğretmenlerin sayısının güvensizliği ortaya koyduğunu kaydetti.

Özdenefe, Eğitim Bakanlığı’na yüzde 12 civarında bir bütçe ayrıldığını eğitim bütçesinin desteklenmesinden yana olduklarını ifade ederek, bu tutarın içinde aksayan eğitim ve kayıplarla ilgili kalem olmadığını söyledi.

Geçici personel alımında niye ısrar edildiğini soran Özdenefe, eğitimin henüz dibe batmadığını sağduyuyla adım atılmazsa beterin beterinin yaşanacağını ileri sürdü.

Ülkedeki altyapının ve eğitim materyallerinin her zaman eksik olduğunu ancak malzemelerin pandemi döneminde daha da zor koşullarda sağlanır olduğunu belirten Özdenefer, sınıf sayıları normalde de çok olan okullarda eğitimin dönüşümlü yapılabildiğini teknolojinin yetersizliğinin de bir kez daha gün yüzüne çıktığını anlattı. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanamadığını dile getiren Özdenefe, pandemi döneminde eğitimde özel, kamu, kırsal arasındaki farkların daha da derinleştiğine değinerek, online eğitime kazasız başlanmasını temenni etti.