Meclis Genel Kurulu tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi, güncel konuşmaların yapıldığı bugünkü oturumunu tamamladı.

Cumhuriyet Meclisi’nin bir sonraki oturumu 28 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da yasama öncelikli olmak üzere denetimle birlikte gerçekleştirilecek.

Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak, “Yerel Yönetimlerin Reformu ve Önemi” konulu güncel konuşmasında, yerel yönetimler reformu konusunda halkın yanlış bilgilendirildiğini kaydetti.

Yerel yönetimler reformunun uzun yıllardır konuşulduğunu ve bir türlü hayata geçirilemediğini ifade eden Yeşilırmak, Belediye Başkanlığı yapmış bir vatandaş olarak bu reformu önemsediğini söyledi.

Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi konusunda yapılan eleştirileri “popülist yaklaşımlar” olarak nitelendiren Yeşilırmak, Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı içinde “kayyum” kelimesi bulunmadığını, alt komitede bunun çıkarıldığını da belirtti.

Yerel yönetimler reformunun sadece belediyelerin kapatılıp, sayıların azaltılmasından ibaret olmadığına işaret eden Yeşilırmak, reformun, belediyelerin mali olarak güçlendirilip denetlenebilmesi gibi temel amaçları bulunduğunu kaydetti.

Reform kapsamında belediyelerin yetkilerinin arttırılması yönünde çalışmaları bulunduğunu anlatan Yeşilırmak, yasanın geçmiş dönemlerde hazırlandığını, dolayısıyla büyük oranda hazır olduğunu, kendilerinin yaptığının ise irade ortaya koymak olduğunu vurguladı.

Her reformun sancılı süreçler içerdiğini ifade eden Yeşilırmak, merkezi hükümetle, yerel yönetimler arasında ciddi bir koordinasyon eksikliği bulunduğunu, reformla bunu çözmeyi hedeflediklerini anlattı.

Belediyelerin bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesinin önemine işaret eden Yeşilırmak, reformda bunun gerçekleştirileceğini kaydetti.

Yeşilırmak, belediyelerin birleştirilmesiyle diğer belediyelere aktarılacak kişiler için yapılacak düzenlemelere de değinerek, birleşmeyle yeniden toplu iş sözleşmesi yapılması gerekeceğini, bunların da kimse mağdur edilmeden düzenleneceğini söyledi.

Birleştirilen belediyelerin kapatılacağının söylendiğini, ancak hizmet binalarının açık kalmaya devam edeceğini anlatan Yeşilırmak, “’Belediyeler reformu şimdi yapılırsa kaos olur’ söylemine katılmıyorum. Eğer reform bir an önce yapılmazsa çalışanlar maaş alamayacak” dedi.

Yeşilırmak, belediyeler reformu konusunda ortak bir noktada buluşulması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük’ün, “Yerel Kalkınma Sürecinde Belediye Hizmetlerinin Önemi” konusunda yaptığı konuşmada, yerel kalkınmanın ülke ekonomisine katkısı konusunda hazırladığı raporu aktardı.

2000’li yıllardan bu yana yerelden merkeze yönetim modelinin dünyada olduğu gibi ülkede de uygulanmaya başladığına işaret eden Küçük, belediyelerin birleştirilmesinin kaynak paylaşımının kurumsal yapıda paylaşımı anlamına geldiğini kaydetti.

Türkiye ve Güney Kıbrıs’ta belediyelerin birleştirilmesinden sonraki ekonomik verilerden örnekler veren Küçük, ülkede sadece 4 belediyenin başarılı olmasını değil, bütün belediyelerin başarılı olmasını temenni ettiklerini söyledi.

Başarının ne olduğunu soran Küçük, “Başarı sadece personeli ödemek mi, altyapı yatırımı yapmak ve bölgedeki halka hizmet etmek mi?” diye sordu.

Küçük, insan haklarından bahsedildiğini, canlı haklarından bahsedilmediğini belirterek, hiç kimsenin mevcut durumundan daha geriye gitmesini istemediklerini söyledi.

İki bölgede aynı görevde çalışan personelin maaş skalalarında farklılıklar olabileceğine değinen Küçük, yasada anomaliler olmaması için çalıştıklarını, onun için önümüzdeki bir haftanın çok önemli olduğunu, görüş ve önerilere açık olduklarını kaydetti.

Muhtarların belediye meclisinde temsil hakkı olması gerektiğine değinen Küçük, yaşlıların daha huzur ve güvende yaşayabilmesi için yerel yönetimler reformunda bu kurumsal yapının olması gerektiğini belirtti.

Hasan Küçük, yerel yönetimlerin ciddi bir iş olduğunu, çok ciddi ve titiz bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek yerel yönetimler reformunun bir an önce geçirilebilmesi temennisini dile getirdi.

Meclis’te son güncel konuşmayı Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu, “Polisimiz ve Empati” konusunda yaptı. Gardiyanoğlu, bunun, Meclis kürsüsünde çok sık dile getirilen bir konu olduğunu söyledi.

Polisle ilgili çok güzel şeyler söylenmediğini, polislerin çok sık eleştirildiğine işaret eden Gardiyanoğlu, polislerin çalışma şartları, saatleri, özlük hakları gibi konulara değindi.

Polis emekçilerinin ödeneklerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Gardiyanoğlu, “Polisin sendikalaşma hakkı yoktur. Bu konuyu Meclis’te milletvekili arkadaşlara dile getiriyorum ki bu sessiz çoğunluğun sesi olalım” dedi.

Güvenlikten sorumlu olan polislerin ne şartlarda görev yaptığı konunda empati yapılmamasını eleştiren Gardiyanoğlu, diğer kamu görevlilerine verilen halklar gibi polislere 25 yıl üzerinden emeklilik hakkının revize edilmesi veya belli yaşlara gelen polislerin görevlerini veya görev yerlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.