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MECLİS GENEL KURULU TOPLANACAK

MECLİS GENEL KURULU TOPLANACAK

Meclis bugün toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, saat 10.00’da başlayacak genel kurulun gündeminde; “Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Veteriner Tıbbi Ürünler Yasası (Y.T.No:32/1/2018) ve Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitenin Yasaya İlişkin Raporu” bulunuyor.

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