MECLİS GENEL KURULU TOPLANACAK

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, saat 10.00’da başlayacak genel kurulun gündeminde; “Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Veteriner Tıbbi Ürünler Yasası (Y.T.No:32/1/2018) ve Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitenin Yasaya İlişkin Raporu” bulunuyor.