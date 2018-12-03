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MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplandı.

Genel Kurul çalışmalarına, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberruken Uluçay Başkanlığı’nda saat 10.45’te başladı.

Genel Kurul’un bugünkü gündeminde Motorlu Araçlar Üçüncü Şahıs Sigortası Değişiklik Yasa Tasarısı bulunuyor.

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