MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplandı.
Genel Kurul çalışmalarına, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberruken Uluçay Başkanlığı’nda saat 10.45’te başladı.
Genel Kurul’un bugünkü gündeminde Motorlu Araçlar Üçüncü Şahıs Sigortası Değişiklik Yasa Tasarısı bulunuyor.
Etiketler : Cumhuriyet Meclisi, Genel Kurulu, toplanma, Teberruken Uluçay
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