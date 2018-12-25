MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 11.00’de Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Genel Kurul gündeminde Sayıştay Komitesi’nin Lapta Belediyesi’nin 2006 Mali Yılı Genel Denetim Raporu’na ilişkin raporu ve milletvekillerinin güncel konuşmaları bulunuyor.

İlk olarak onaya sunulacaklar bölümünde, Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun, Genel Kurulun gelecek birleşimine ilişkin kararı onaya sunuldu. Karar uyarınca 31 Aralık Pazartesi günkü birleşimin ertelenmesine karar verildi.

Daha sonra CTP Grup Başkan Vekilliğinin, Girne-Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları ile İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı ile İlgili Meclis Araştırma Komitesi’ndeki üye değişikliğine ilişkin tezkeresi görüşüldü. CTP grubunu temsilen Biray Hamzaoğulları’nın yerine Fikri Toros’un görevlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından Sayıştay Komitesi’nin Lapta Belediyesi’nin 2006 Mali Yılı Genel Denetim Raporu’na ilişkin raporuna geçildi. Komite Başkanı UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, raporun yeniden değerlendirmek üzere komiteye iade edilmesini önerdi, öneri kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra güncel konuşmalara geçildi.

