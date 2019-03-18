MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.30’da toplandı.

Genel Kurulda ilk olarak sunuşlara yer verildi.

Başbakanlığın, Hukuk ve Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Ateşli Silahlar Değişiklik Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi görüşüldü.

İvediliği talep edilen yasa tasarısı ile yapılmak istenen değişikliği anlatan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, düzenleme ile müsabakalarda kullanılan silahların uluslararası standartlarda olmasının sağlanacağını kaydetti.

Düzenlemenin sadece spor maksatlı olduğunun altını çizen Baybars, nisanda yapılacak müsabakaya yetişmesi için ivedilik talep edildiğini belirtti.

UBP milletvekili Hasan Taçoy da söz alarak federasyonun talebi olarak spor amaçlı silahlara ilişkin yapılacak düzenlemeye olumlu oy vereceklerini kaydetti. İvedilik tezkeresi oybirliği ile kabul edildi.

Genel Kurulda başkanlığın genel kurula sunuş bölümünde ise Girne – Lefkoşa Anayolu’nda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları ile İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı ile ilgili Meclis Araştırma Komitesi’ne ek süre verilmesi oybirliği ile onaylandı.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları bazı yasa tasarılarının genel kurulda üçüncü görüşmelerinin yapılmasına ilişkin tezkerelerinin kabul edilmesiyle tamamlandı.

Genel Kurul çalışmalarına UBP Milletvekili Ersin Tatar’ın 62’inci madde kapsamında Kıb-Tek’in çoklu tarifesiyle ilgili konuşması ile devam edildi.

Tatar, Kıb-Tek’in yeni tarifeleriyle ilgili hiçbir açıklama yapılmamasını eleştirerek, bazı dilimlerde yüzde 50 zam yapıldığını savundu.

Elektrik kullanıcılarının yüzde 35’inin konut olduğunu, geriye kalanın sanayi ve ticari kuruluşlar olduğunu hatırlatan Tatar, bu tarifelerde de en az yüzde 20 zam demek olduğunu söyledi.

Tatar’ın ardından söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, çoklu tarifenin “Kontrol sizde” ismiyle 1 Nisan’dan itibaren uygulamaya koyacaklarını belirtti.

Konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyeceklerini ve detayları aktaracaklarını kaydeden Nami, Elektrik fiyatlarında düzenlemenin de kaçınılmaz olduğuna, 9 aydır elektrik fiyatlarında artış yapılmadığını söyledi.

Nami, yeni düzenlemede ilk tarifede yüzde 23 bir indirim olduğunu, diğer tarifede ise yüzde 15’lik bir fiyat artışı olacağını aktardı.

Tüm konutların otomatik olarak sisteme dahil olacağını aktaran Nami, dileyenlerin ise KIB-TEK’e müracaat ederek, tek tarifede kalabileceğini belirtti.

Bakan Nami, Ticari faaliyette bulunan işletmelerin ise otomatik olarak sistem dahilinde olmadığını ancak kendi talepleri ile sisteme dahil olunabileceğini ifade etti.