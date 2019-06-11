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MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 10.30’da toplandı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında açılan Genel Kurul toplantısında ilk olarak, onaya ve bilgiye sunuş işlemleri yapıldı.

Bu bölümde bazı komitelerdeki üye değişikliğine ilişkin tezkereler milletvekillerinin bilgisine getirildi.
Genel Kurul toplantısında daha sonra güncel konuşmalara geçildi.
 

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