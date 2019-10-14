MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Genel Kurulu’un gündeminde Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı ve Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi bulunuyor.

Genel Kurul’un gündeminde ayıca Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi, Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon (YÖDAK) Üyeliği Başvurularının Değerlendirmesine ilişkin raporu yer alıyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Barış Pınarı Harekatının Türkiye’de devam ettiğini belirterek şehit düşenlere Allah’tan rahmet diledi. Töre, Türkiye’nin en erken zamanda bu terörist saldırılarından kurtulmasın gerektiğine inandıklarını söyledi.

Meclis Birleşimi Hem 20 Temmuz Barış Harekatında hem de Barış Pınarı harekatında şehit düşenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ile başladı.

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklama ile ülkede gündem değiştiğini belirterek açıklamanın ülkeye hiçbir faydası olmadığını belirterek açıklamadan üzüntü duyduklarını söyledi.

Özveri ve fedakarlıklarla dolu bir sürecin sonucunda KKTC de yaşadığını kaydeden Tatar, gerek mal ve can güvenliği, gerek ekonomik olarak güvence Türkiye’nin desteği herkesin bildiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Halkının genelinin görüşü ne olursa olsun Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden taviz vermeyeceğine inandığını kaydeden Tatar, tüm bunlar bilinirken Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasından dört gün sonra yapılan açıklama ile ortalığın karıştığını belirterek keşke böyle bir açıklama yapılmasaydı dedi.

Tatar, “Bu bizlerin tasvip edeceği bir açıklama değildir. Kesinlikle bu açıklama Kıbrıs Türkünü temsil etmez” diyen Tatar, bu talihsiz açıklamayla Kıbrıs Türkü rahatsız olmuştur ifadelerini kullandı.

Tatar, “Derhal ortak bir komitenin kurulması barış pınarı harekatına Türkiye’nin destek vermesi. Cumhurbaşkanının açıklaması ile ilgili olarak komitenin değerlendirmede bulunması. Halkı temsil eden meclisin bu konuda karar çıkarması lazım” dedi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da Anavatan Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı yapmak zorunda olduğunu belirterek bunun nedenlerini sıraladı.

Yapılan harekata birçok ülkeden tepkiler geldiğini belirten Arıklı, KKTC olarak ilk günden desteğini açıklamasını beklediklerini kaydederek başbakan Tatar’ın az önce yaptığı açıklamanın içini rahatlattığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yaptığı açıklamayı da eleştiren Arıklı, cumhurbaşkanı talihsiz bir açıklama yapmış olabilir ama herkes bilmelidir ki Sayın Akıncı devletin başıdır ve sosyal medyadan hakaret tarzında yapılan eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir.” dedi.

Arıklı, Bu kafa karışıklı içinde sayın cumhurbaşkanının üçü zirve toplantılarına katılması ardından 5’li toplantya katılması bence doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın güven tazelemek için istifa etmesi bence en doğru yol olacaktır dedi.

TDP milletvekili Zeki Çeler de Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarının terörsitler ile değil Suriye devleti ile diyalog yoluna gidilmesini söylediğini belirterek açıklamasında kan dökülmesin dediğinde herkesi kastettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamaların Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine siyasi rant uğruna yanlış aktarmanın iki ülke arasında sükuneti bozduğunu söyleyen Çeler, yapılan söylemlerin haksız ve yanlış olduğunu belirterek altında bölünmüş bir toplum olan kim olursa olsun istikrar ve huzuru sağlamakta zorlanacağını kaydetti.

Çeler, “TC halkı ve yetkililerin 15 Temmuz gecesi yapılan açıklamaları kimin ne zaman yaptığını incelesinler. Oz aman kimin barış istediğini görecekler” dedi.

Başbakan Tatar, yapılan açıklamanın ardından toplumda son derece bölünmüşlük olduğunu belirterek, cumhurbaşkanının açıklamayı kınıyoruz ve kesinlikle kabul etmiyoruz. Kıbrıs’a 1974’te Türk askerinin müdahalesi ile barış geldi kan durdu” dedi.